المزروعي ينفّذ أوامر عليا ستزيد الأيام المقبلة .. مدوّن عُماني يكشف أسباب الهجوم الإماراتي على السلطنة الآن

أوضح مدوّن عُماني أسباب الهجوم الذي تتعرّض له سلطنة عمان الآن من حسابات إماراتية في مقدّمتها حساب المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي –المقرب من ولي عهد أبوظبي-، وخاصةً فيما يتعلّق باستهداف موسم السياحة في السلطنة.

يأتي ذلك في أعقاب التغريدات المقصودة من طرف “المزروعي” والتي تهدف لضرب السياحة في سلطنة عمان.

وانتقل “المزروعي” من تحذير الإماراتيين من زيارة السلطنة بدعوى انتشار الحمى القلاعية، الى تحذير عموم الخليجيين، ما يؤشر إلى أن هناك مخططاً إماراتياً وضع لاستهداف السياحة في السلطنة.

آخر تغريدات البذيء “حمد المزروعي” تمثّلث بنشره فيديو مزعوم لشخص مُصاب بحساسية، ادّعى المزروعي أنها بفعل “البعوض” في صلالة.

وقال في تغريدته المسمومة: “قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض”.

قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض …#ابها_غير pic.twitter.com/rqrrDXytsx — حمد المزروعي (@uae_3G) July 22, 2019

وفي هذا الإطار، أشار المدّون العماني “الشامسي” إلى انه قال قبل أيّام إن تغريدات حمد المزروعي المسيئة للسلطنة ستزيد في قادم الأيام، نتيجة توجيهات وتعليمات تلقّاها خلال الشهر الماضية، والآن هو ينفذ ما أمر به.

١. هل تذكرون بالأمس عندما اخبرتكم بأن حمد المزروعي ستزيد تغريداته المسيئة للسلطنة في قادم الأيام وقد اخبرتكم بأن ذلك جاء نتيجة توجيهات وتعليمات تلقّاها خلال الشهر الماضية والآن هو ينفذ ما أمر به. https://t.co/RgNUVUBcX5 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 23, 2019

وفي معرض ردّه على التغريدة الأخيرة لـ”المزروعي” قال الشامسي: “هذه التغريدة هي دليل واضح على تنفيذه للتوجيهات التي اعطيت له، فخلال الفترة ما بين عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠١٨م كان الجيران يتابعون بخوف اعداد الزوار من دولتهم إلى محافظة ظفار وتزايد هذه العدد سنويا وهذا ما لا يريدونه لأنه يتنافى مع خطة استهداف الاقتصاد العُماني التي يعملون عليها”.

٢. وهذه التغريدة هي دليل واضح على تنفيذه للتوجيهات التي اعطيت له، فخلال الفترة ما بين عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠١٨م كان الجيران يتابعون بخوف اعدد الزوار من دولتهم إلى محافظة ظفار وتزايد هذه العدد سنويا وهذا ما لا يريدونه لأنه يتنافى مع خطة استهداف الاقتصاد العُماني التي يعملون عليها. pic.twitter.com/ApJGADJjq6 — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 23, 2019

وقال المدوّن العُماني: ” كما تلاحظون الآن المدعو حمد المزروعي وشلته يحاولون نشر الإشاعات والكذب والتزوير للتأثير على الموسم السياحي في محافظة ظفار لكن لن يتوقفوا عند هذا الحد فخطة الجيران أكبر من ذلك والأيام القادمة حبلى بالكثير من خبثهم حفظ الله وطننا منهم”.

٣. وكما تلاحظون الآن المدعو حمد المزروعي وشلته يحاولون نشر الإشاعات والكذب والتزوير للتأثير على الموسم السياحي في محافظة ظفار لكن لن يتوقفوا عند هذا الحد فخطة الجيران أكبر من ذلك والأيام القادمة حبلى بالكثير من خبثهم حفظ الله وطننا منهم. — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 23, 2019

وأرجع “الشامسي” أسباب الهجوم الإماراتيّ على السلطنة لأسباب عدّة منها:١. استهداف الاقتصاد العُماني،٢. تقزيم الدور العُماني في إحلال السلام في المنطقة،٣. التغطية على فشلهم في اليمن العظيم وانسحابهم منه شيء فشيء حسب خطة تم عملها،٤. كسب تعاطف الرأي العام لبعض دول الخليج.”.

٤. كل هذا الهجوم على #عُمان_السلام من هذه الحسابات جاء لعدد من الأسباب منها:

١. استهداف الاقتصاد العُماني

٢. تقزيم الدور العُماني في إحلال السلام في المنطقة.

٣. التغطية على فشلهم في اليمن العظيم وانسحابهم منه شيء فشيء حسب خطة تم عملها.

٤. كسب تعاطف الرأي العام لبعض دول الخليج. — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) July 23, 2019

وكان “المزروعي” نشر قبل أيام قليلة تغريدةً خبيثة دعا فيها الإماراتيين الى عدم زيارة صلالة بدعوى أنّه لا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية .وفق ادعائه

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.

ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.