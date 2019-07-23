“الشاهين” العُماني يفضح رجل أعمال سوري تطاول على السلطان قابوس.. اتهمه بخيانة أبيه والاستيلاء على الحكم

عاد سيد السباعي رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، للتطاول على سلطنة عُمان ومهاجمة السلطان قابوس بحزمة من الافتراءات والأكاذيب إرضاء لشيطان العرب محمد بن زايد الذي يغدق عليه المال القذر.

وشارك “السباعي” في وسم “#23_يوليو_المجيد” الذي يحتفل فيه العُمانيون بالذكرى الـ49 لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد.

وواصل حقارته بمهاجمة السلطان قابوس واتهامه بخيانة أبيه للاستيلاء على حكم السلطنة.

سؤال لمحبي #قابوس_بن_سعيد

ونعدكم كذلك إن أجبتم سنتوقف عن التهكم به وفضحه:



س/ لماذا لايتم الاحتفال في #23_يوليو_المجيد بنفس الحفاوةالتي تتم في #18نوفمبر ؟!

رغم أن الأول هو اليوم الذي تمكن فيه #قابوس من الحكم بعد خيانة أبيه

والمفروض أنه #اليوم_الوطني

بينما الثاني مجرد يوم ميلاده؟! — Sayyed Al Sibai (@SayyedAlSibai) July 23, 2019

من جانبه شن حساب “الشاهين” العُماني المعروف هجوما عنيفا على رجل الأعمال السوري الأصل المقرب من الإمارات، وفضح تاريخه الأسود كاشفا عن جلسة غيابية بالمحكمة الابتدائية في قضايا النصب والاحتيال عقدت أمس المرفوعة على السباعي بالسلطنة سواء تجارية أو شخصية وبمئات الالاف من الريالات.

مساء الخير ناعق السباعي

طمنّا؟

وصلك شيك السفارة؟

لأنه بالأمس فقط كانت عندك جلسة غيابية بالمحكمة الابتدائية في قضايا النصب والاحتيال المرفوعة عليك بالسلطنة سواء تجارية أو شخصية

وبمئات الالاف من الريالات

ناهيك عن الفندق الذي يطالبك بقيمة الستارة التي قطعتها لتفصًل منها بدلة رسمية https://t.co/0HPJYbDs1Q — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 23, 2019

وتابع ساخرا:”وبالاخير تقول انك مستثمر بعدة دول؟ قريباً سيصل الموضوع للانتربول وسيكون استثمارك الوحيد هو توقيع دحلان على شيكاتك لكي تقدح في عمان ورمزها.”

وأضاف:”المثير للحزن هو حال الموظفين الوافدين الذين سرقت جوازات سفرهم قبل أن تهرب من السلطنة وتركتهم لأربع سنوات يسافرون بوثائق مؤقتة”

وبالاخير تقول انك مستثمر بعدة دول؟

قريباً سيصل الموضوع للانتربول وسيكون استثمارك الوحيد هو توقيع دحلان على شيكاتك لكي تقدح في عمان ورمزها.

المثير للحزن هو حال الموظفين الوافدين الذين سرقت جوازات سفرهم قبل أن تهرب من السلطنة وتركتهم لأربع سنوات يسافرون بوثائق مؤقتة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 23, 2019

وكشف الشاهين عن تواصل سيد السباعي مع دولة الإمارات المارقة، عبر تواصله مع أقرباء للسباعي في السلطنة أكدوا له ذلك، متوعدا إياه بوثائق حصل عليها بخصوص هذا الأمر سينشرها قريبا.

كانت كل المؤشرات تدل انك ناعق أجير بشيكات السفارة

لكن قطعنا الشك باليقين بعد الحديث مع اقاربك بالسلطنة والذين أكدوا على تواصلك المشبوه مع دولة الجوار

قريباً ستكون الوثائق الضرورية بحوزتي (وهي وثائق رائعة جداً 😍)

لكن تويتر سيكون آخر جهة نطرحها فيها 😉

بعد ترجمتها للـ EN و FR — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 23, 2019

وكان “السباعي” ـ بوق ابن زايد المستأجر ـ قد نشط مؤخرا في نشر تغريدات تسيء للسلطنة وتتهم السلطان قابوس بالفساد دون أن يسوق على كلامه دليلا واحد، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل العمانيين.

ولوحظ في الفترة الأخيرة تركيز حسابات إماراتية وشخصيات مقربة من ولي عهد ابوظبي، على مهاجمة سلطنة عُمان ودفق الاتهامات الكاذبة على قيادتها بسبب موقفها من حرب اليمن وحصار قطر والذي أغضب السعودية والإمارات بشدة.

وتصدر وسمي “#يوم_النهضة_المباركة ” و “#٢٣_يوليو_المجيد ” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بمواقع التواصل في عُمان، احتفاء بيوم النهضة الذي يحتفل به الشعب العماني منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1970 الموافق اليوم، الثلاثاء، لتتوج هذا العام إنجازات نحو نصف قرن.