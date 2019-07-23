“الشاهين” العُماني يفضح رجل أعمال سوري تطاول على السلطان قابوس.. اتهمه بخيانة أبيه والاستيلاء على الحكم
عاد سيد السباعي رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، للتطاول على سلطنة عُمان ومهاجمة السلطان قابوس بحزمة من الافتراءات والأكاذيب إرضاء لشيطان العرب محمد بن زايد الذي يغدق عليه المال القذر.
وشارك “السباعي” في وسم “#23_يوليو_المجيد” الذي يحتفل فيه العُمانيون بالذكرى الـ49 لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد.
وواصل حقارته بمهاجمة السلطان قابوس واتهامه بخيانة أبيه للاستيلاء على حكم السلطنة.
من جانبه شن حساب “الشاهين” العُماني المعروف هجوما عنيفا على رجل الأعمال السوري الأصل المقرب من الإمارات، وفضح تاريخه الأسود كاشفا عن جلسة غيابية بالمحكمة الابتدائية في قضايا النصب والاحتيال عقدت أمس المرفوعة على السباعي بالسلطنة سواء تجارية أو شخصية وبمئات الالاف من الريالات.
وتابع ساخرا:”وبالاخير تقول انك مستثمر بعدة دول؟ قريباً سيصل الموضوع للانتربول وسيكون استثمارك الوحيد هو توقيع دحلان على شيكاتك لكي تقدح في عمان ورمزها.”
وأضاف:”المثير للحزن هو حال الموظفين الوافدين الذين سرقت جوازات سفرهم قبل أن تهرب من السلطنة وتركتهم لأربع سنوات يسافرون بوثائق مؤقتة”
وكشف الشاهين عن تواصل سيد السباعي مع دولة الإمارات المارقة، عبر تواصله مع أقرباء للسباعي في السلطنة أكدوا له ذلك، متوعدا إياه بوثائق حصل عليها بخصوص هذا الأمر سينشرها قريبا.
وكان “السباعي” ـ بوق ابن زايد المستأجر ـ قد نشط مؤخرا في نشر تغريدات تسيء للسلطنة وتتهم السلطان قابوس بالفساد دون أن يسوق على كلامه دليلا واحد، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل العمانيين.
ولوحظ في الفترة الأخيرة تركيز حسابات إماراتية وشخصيات مقربة من ولي عهد ابوظبي، على مهاجمة سلطنة عُمان ودفق الاتهامات الكاذبة على قيادتها بسبب موقفها من حرب اليمن وحصار قطر والذي أغضب السعودية والإمارات بشدة.
وتصدر وسمي “#يوم_النهضة_المباركة ” و “#٢٣_يوليو_المجيد ” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بمواقع التواصل في عُمان، احتفاء بيوم النهضة الذي يحتفل به الشعب العماني منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1970 الموافق اليوم، الثلاثاء، لتتوج هذا العام إنجازات نحو نصف قرن.