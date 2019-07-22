من هي البحرينية صابرين بورشيد التي صدمت وفاتها الخليجيين؟؟
أُعلن الإثنين عن وفاة الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع مرض السرطان.
وكان “أحمد بورشيد” والد الإعلامية الراحلة أعلن سابقاً أنها أصيبت بــ3 أورام رأسها في الجانب الأيسر من الرأس.
وكان والد بورشيد ناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته.
بداياتها ..
بدأت صابرين بورشيد في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج ”صيف البحرين 2009″، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وحققت نجاحًا فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب.
وخاضت الإعلامية البحرينية أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية ”مصباح زين“، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل ”عشاق رغم الطلاق“ الذي يعرض حاليًا عبر قناة MBC.
كما شاركت صابرين أيضًا في البرنامج الكويتي المعروف ”ع السيف“، رفقة عدد آخر من الإعلاميين.
حُزن بـ”تويتر” ..
وفور الإعلان عن وفاة الاعلامية صابرين بورشدي، تصدّر هاشتاغ باسمها موقع “تويتر”، إذ أبدى مغرّدون صدمتهم وحزنهم لرحيل ابنة الـ33 عاماً، داعين لها بالرحمة.