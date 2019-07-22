كاتب سعودي يشتم الفلسطينيين ويصفهم بـ”الأغبياء”: لماذا ترفضون تطبيعنا مع إسرائيل وهي لم تطلق علينا رصاصة!

عاد الكاتب السعودي المتصهين محمد آل الشيخ، للتطاول على الفلسطينيين وسبهم مكررا دعوته للتطبيع مع إسرائيل تماشيا مع سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة التي لا مكان فيها للقضية الفلسطينية.

“آل الشيخ” وفي تغريدة أثارت جدلا واسعا وصف الفلسطينيين بـ”الأغبياء والحمقى”.

ايها الفلسطينيون الحمقى والاغبياء اذا كنتم تعطون لانفسكم الحق بالتطبيع مع عدونا الفارسي الحقير فلماذا ترفضون ان نطبع مع اسرائيل التي لم تطلق علينا ولو رصاصة واحدة؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 22, 2019

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”ايها الفلسطينيون الحمقى والاغبياء اذا كنتم تعطون لانفسكم الحق بالتطبيع مع عدونا الفارسي الحقير فلماذا ترفضون ان نطبع مع اسرائيل التي لم تطلق علينا ولو رصاصة واحدة؟”

وقوبلت تغريدة آل الشيخ بهجوم عنيف من قبل النشطاء وأحرجه أحدهم برد ناري قال فيه:”أمس سفيركم بالأمم المتحدة يقول إيران ليست عدوة لنا ونريد السلام معها ولانسعى لحربها، ولو كانت عدوة لكم لما سمحتم لحجاجها ومعتمريها بزيارة السعودية ضمن بعثة رسمية إيرانية، تشبيهك ومحاولة الخلط غبية جداً جداً”

أمس سفيركم بالأمم المتحدة يقول إيران ليست عدوة لنا ونريد السلام معها ولانسعى لحربها ..

ولو كانت عدوة لكم لما سمحتم لحجاجها ومعتمريها بزيارة السعودية ضمن بعثة رسمية إيرانية ..

تشبيهك ومحاولة الخلط غبية جداً جداً جداً …. pic.twitter.com/LqsVPiImvh — Tamim_Almajd (@TAMIM_ALMAJD_11) July 22, 2019

وكتب آخر:”لا تهاجم محاصرين جوعى نازحين فقراء، ليس لهم بديل غير إيران بعد أن تنكر لهم القاصي والداني من العرب موقفهم سياسي مصلحي وقتي مع إيران وإذا وفرت لهم البديل سيتركوها.”

وتابع:”علاقة الفلسطينيين مع إيران لا يعطيك المبرر لإقامة علاقات مع إسرائيل ، فلسنا بحاجة لذلك كحاجتهم المرحلية لإيران!”

لا تهاجم محاصرين ،جوعى،نازحين،فقراء .. ليس لهم بديل غير إيران بعد أن تنكر لهم القاصي والداني من العرب ..موقفهم سياسي مصلحي وقتي مع إيران وإذا وفرت لهم البديل سيتركوها.

علاقة الفلسطينيين مع إيران لا يعطيك المبرر لإقامة علاقات مع إسرائيل ، فلسنا بحاجة لذلك كحاجتهم المرحلية لإيران! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) July 22, 2019

وسبق أن هاجم الكاتب السعودي المتصهين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، واصفا إياها بأنها منظمة إرهابية تستغل الفلسطينيين لتنفيذ أجندات خاصة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الاثنين، بفيديو متداول لاعتداء شباب وأطفال فلسطينيين بالسب والبصق على الناشط السعودي محمد سعود المشارك في زيارة وفد صحفي عربي إلى إسرائيل، من داخل باحات المسجد الأقصى لدى دخوله إليه مساء اليوم تحت حراسة الاحتلال.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، أن وفدا يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، الأحد، أن الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين.

وذكرت الوزارة أن هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.

ولم تكشف الوزارة عن أسماء الصحفيين، لكنها أشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق.