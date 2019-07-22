قنبلة .. “الشاهين” العُماني يفضح وكالة “بلومبيرغ” وموظفيها في دبي والرياض لتشويه اقتصاد السلطنة

فضح حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر”، كيف تحولت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إلى أداة تطبيل للإمارات، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وتنشر تقارير “تجمّل” صورة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بينما تتعمد استهداف الإقتصاد في سلطنة عمان بتقارير مكذوبة.

يأتي ذلك بعدما نشرت “بلومبيرغ” تقريراً حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية، والذي ردّت عليه وزارة المالية في السلطنة بتقرير وضع النقاط على الحروف وكذّب ما ورد من مزاعم.

ورصد “الشاهين” تقارير سابقة للموقع الأمريكي، تؤكد استهدافه لاقتصاد السلطنة بمعلومات مضللة يُعدّها صحفيون يعملون في مكاتب الموقع في دبي والرياض.

ففي 22 مايو 2018 نشر الموقع تقريراً عن سلطنة عمان بخلفية سوداء وعبارات توحي بمخاوف من مستقبل اقتصاد السلطنة، كتبته مراسلة الموقع في العاصمة السعودية الرياض “دونا أبو نصر”.

في 22 مايو 2018 نشر الموقع تقريراًعن عمان بخلفية سوداء و عبارات توحي بمخاوف من مستقبل اقتصاد السلطنة

تلاحظون أعزائي هنا أن كاتب المقال هي،،، دونا أبو نصر

فمن هي دونا ابو نصر؟ pic.twitter.com/TDr62tWrfY — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

هي مراسلة بلومبيرج في الرياض

الرياض؟

ماهي مصلحة الرياض في الإساءة للسلطنة؟

المعذرة ،،،، نسيت انها مدينة تابعة لابوظبي pic.twitter.com/70TexeqR5S — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

وفي 3 فبراير 2019 نشر الموقع أيضا تقريراً مضللاً بأن عمان سوف تكون عبئاً مالياً على دول الخليج، كتبته صحفية تُدعى “نيتي ايدايو إسماعيل” تعمل في مكتب “بلومبيرغ” في دبي.

في 3 فبراير 2019 نشر الموقع أيضا تقريراً مضللاً بأن عمان سوف تكون عبئاً ماليا على دول الخليج

وكأننا نمد أيدينا إليهم لله يا محسنين!!

كاتبة المقال هي نيتي ايدايو إسماعيل

لنحسن الظن،،، ربما كانت هندية تعمل بنيويورك pic.twitter.com/YPo8ukzEKW — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

خاب الظن شباب

نيتي إسماعيل هي موظفة بلومبيرج في دبي

تنعم بأجواء دحلانية ومناخ معتدل

دبي؟

طبعاً#لا_ما_حاشاهم pic.twitter.com/Gn6cqLCtdb — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

وفي 21 أبريل نشر الموقع كذلك تقريراً أكثر تشاؤماً حول الوضع المالي للسلطنة متجاهلا كل المؤشرات الإيجابية، وكانت كاتبة المقال صحفية تُدعى “زينب فتاح” تعمل في مكتب “بلومبيرغ” في دبي أيضاً.

في 21 أبريل نشر الموقع كذلك تقريراً أكثر تشاؤماً حول الوضع المالي للسلطنة متجاهلا كل المؤشرات الإيجابية

كاتبة المقال هي زينب فتاح

فمن هي زينب فتاح؟ pic.twitter.com/fUnSgjF9Nr — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

زينب فتاح هي موظفة بلومبيرج في دبي ايضاً

يبدو لكم الأمر طبيعي؟ pic.twitter.com/1viTN4eSYA — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

وعن المقال الأخير الذي نُشر أمس الإثنين 22 يوليو 2019 تبيّن أن من (تأليف ووحي خيال) الكاتبة عبير أبو عمر، موظفة “بلومبيرغ” في دبي.

مقال الأمس الكاذب والذي ردت عليه وزارة المالية الموقرة هو من (تأليف ووحي خيال) الكاتبة عبير أبو عمر

لنحسن الظن فلربما كانت في بلد آخر

من هي عبير ابو عمر؟ pic.twitter.com/aYzul8vMWV — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

هي موظفة بلومبيرج في دبي ايضاً

ليس الأمر محض صدفة أيها الكرام فقد بحثنا بكل الوسائل الممكنة عن إساءة من أطراف خارج هاتين الدولتين في إطار نفس المؤسسة الإعلامية pic.twitter.com/zY24BrKfv1 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

وأكد “الشاهين” أن الأمر ليس محض صدفة، إذ يعلم كثيرون أن محاولات الإمارات بما حوته من لصوص موانئ لضرب اقتصاد السلطنة واستثماراتها هو أمر ليس بالجديد، بداية بعرقلة ميناء صحار، ومشروع السكك الحديد، وميناء صلالة، والمحاولات الجنونية لضرب منطقة الدقم الاقتصادية بكل وسيلة والتي اشتركت في محاولة ضربها السعودية للمرة الأولى.

ويعلم الكثيرين أن محاولات الجارة بما حوته من لصوص موانئ لضرب اقتصاد السلطنة واستثماراتها هو أمر ليس بالجديد

بداية بعرقلة ميناء صحار

ومشروع السكك الحديد

و ميناء صلالة

والمحاولات الجنونية لضرب منطقة الدقم الاقتصادية بكل وسيلة والتي اشتركت في محاولة ضربها الجارة الكبرى للمرة الأولى — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

وتوقّع “الشاهين” استمرار وازدياد محاولات النيل من السلطنة واقتصادها، لكنّه وجّه رسالةً قال فيها: “نقول لهم ولكل غربان الظلام: حسناً، احترمنا مبادئنا ولم نتدخل في شؤون الغير، ولكن من الآن، لن نكتفي فقط بتفنيد الأكاذيب وصد الشائعات فحسب. ولنا شأن آخر قريباً”.

وأوضحنا في مرات متعددة أن محاولاتهم مستمرة وستزداد… نقول لهم ولكل غربان الظلام

حسناً

احترمنا مبادئنا ولم نتدخل في شؤون الغير

ولكن من الآن

لن نكتفي فقط بتفنيد الأكاذيب وصد الشائعات فحسب

ولنا شأن آخر

قريبا ان شاء الله

🦅الشاهين 🦅 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 22, 2019

جديرٌ بالذّكر أنّ وزارة المالية بسلطنة عُمان اصدرت الإثنين بيانا أبدت فيه استغرابها الشديد مما تم نشره عبر وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية.

#وزارة_المالية تبدي استغرابها الشديد عما تم نشره اليوم عبر وكالة "بلومبيرج" حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية pic.twitter.com/rInNA8V2bJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 22, 2019

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.

وفيما يتعلق بما أوردته “بلومبيرغ” حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة، أكدت الوزارة أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين بما في ذلك بيانات المالية العامة.

ودعت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى النشرات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عبر البوابة الإلكترونية للمركز.