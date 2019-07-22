شيخ قطري ساخرا من نشر قوات أمريكية بالسعودية: من حق ابن سلمان حماية “مؤخرته” بالطريقة التي يراها مناسبة

علق الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” سعود بن خالد آل ثاني، على موافقة السعودية على استقبال قوات أمريكية على أراضيها لحمايتها بعد هروب ابن زايد من اليمن وترك ابن سلمان وحيدا.

وسخر “آل ثاني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) من كتائب الذباب السعودي والمغردين المقربين من الديوان، الذين كانوا يزعمون بأن وجود قاعدة العديد الأمريكية في الدوحة انتقاص من السيادة القطرية.

ودون ما نصه:”من حق ابن سلمان حماية مؤخرته بالطريقة التي يراها مناسبة له”

من حق إبن سلمان حماية موخرتة بالطريقة التي يراها مناسبة له .. — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) July 20, 2019

وأثارت تغريدة رئيس مجلس إدارة نادي الريان، جنون الذباب الإلكتروني الذي شن هجوما عنيفا عليه بالسباب والخوض في الأعراض كعادته.

ولفت سعود آل ثاني في تغريدة أخرى له إلى أن بعض الدول التي تقع تحت ضغط سياسي تحتاج لخطوات جريئة وشجاعة كالسياسة القطرية، وأوضح:”فقد كنا تحت ضغط المجاملات قبل 2017 والأن نقول للكلب انبح بعيد ياكلب”

بعض الدول التي تحت ضغط سياسي تحتاج لخطوات جريئة وشجاعة كالسياسة القطرية .. فقد كنا تحت ضغط المجاملات قبل 2017 والأن نقول للكلب انبح بعيد ياكلب … — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) July 22, 2019

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الخطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل تزايد التوترات مع إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الخطوة في بيان، قالت فيه إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم، رادع إضافي، في مواجهة التهديدات حسب وصفها، وذكر مسؤول أمريكي أن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح ثلاثة تشريعات، تحظر بيع القنابل الذكية للسعودية والإمارات، على خلفية انتهاكات البلدين لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين في حرب اليمن.

وتشهد العلاقات بين واشنطن والرياض اضطرابات واسعة على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، واستمرار اعتقال الكثير من الناشطات والنشطاء، إضافة لتدهور الأوضاع في اليمن على خلفية الحرب التي تقودها الرياض هناك.