سلطنة عُمان تكذب تقريراً لـ”بلومبيرغ”.. وردّ ناري من وزارة المالية “وضع النقاط على الحروف”

أصدرت وزارة المالية بسلطنة عُمان بيانا أبدت فيه استغرابها الشديد مما تم نشره عبر وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية.

#وزارة_المالية تبدي استغرابها الشديد عما تم نشره اليوم عبر وكالة "بلومبيرج" حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية pic.twitter.com/rInNA8V2bJ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 22, 2019

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، الاثنين، نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.

وتؤكد الوزارة في بيان لها اليوم أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 22, 2019

وفيما يتعلق بما أوردته “بلومبيرغ” حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة على، المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة، أكدت الوزارة أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية للمستثمرين بما في ذلك بيانات المالية العامة.

وفيما يتعلق بما أوردته الوكالة حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة للراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة فإن الوزارة تؤكد أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية ومنها بيانات المالية العامة — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 22, 2019

ودعت وزارة المالية كافة وسائل الإعلام إلى الرجوع إلى النشرات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عبر البوابة الإلكترونية للمركز.