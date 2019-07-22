حملة إماراتية لضرب السياحة في عُمان .. البذيء “المزروعي” ينشر فيديو “خبيث” ويدعو الخليجيين إلى تجنّب السلطنة!

يبدو أنّ هناك حملة إماراتية رسمية لضرب موسم السياحة في سلطنة عمان، بدليل مواصلة المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي” –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- ، تحذيره من زيارة صلالة في السلطنة.

وانتقل “المزروعي” من تحذير الإماراتيين من زيارة السلطنة بدعوى انتشار الحمى القلاعية، الى تحذير عموم الخليجيين، ما يؤشر إلى أن هناك مخططاً إماراتياً وضع لاستهداف السياحة في السلطنة.

آخر تغريدات البذيء “حمد المزروعي” تمثّلث بنشره فيديو مزعوم لشخص مُصاب بحساسية، ادّعى المزروعي أنها بفعل “البعوض” في صلالة.

وقال في تغريدته المسمومة: “قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض”.

وذيّل تغريدته تلك بهاشتاغ “أبها غير” في دعوة صريحةٍ منه إلى التوجه لمدينة أبها السعودية، ومقاطعة السياحة في سلطنة عمان .

قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض …#ابها_غير pic.twitter.com/rqrrDXytsx — حمد المزروعي (@uae_3G) July 22, 2019

وكان “المزروعي” نشر قبل أيام قليلة تغريدةً خبيثة دعا فيها الإماراتيين الى عدم زيارة صلالة بدعوى أنّه لا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية .وفق ادعائه

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يُسيء فيها “المزروعي” إلى السلطنة والعُمانيين. إذ سبق وتطاول على الجماهير العُمانية؛ بسبب تشجيعها لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا التي توّج بها “العنابي” عن جدارة واستحقاق.

إضافةً إلى ذلك، فقد تطاول حمد المزروعي سابقاً على حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب العماني علي الحبسي، بعد خسارة الهلال أمام نادي النصر في ديربي العاصمة السعودية في الجولة 25 من الدوري السعودي لكرة القدم، حيث اتهم “الحبسي” بأنه سبب الهزيمة وسخر منه بأسلوب غير لائق قوبل بانتقاد كبير من النشطاء.

ووصف “المزروعي” الحارس العُماني بـ”المهرج” واتهمه بأنه سبب الخسارة.

وبعد رحيله عن النادي السعودي، أبدى “المزروعي” شماتةً في رحيله.

وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.

ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

