بالصوت والصورة.. الكشف لأول مرة عن تسجيل خطير أُرغم عليه علي العمري بعد جلسة تعذيب وحشية بسجن ملكي

كشف حساب “معتقلي الرأي” بتويتر عن تعرض المعتقل السعودي الدكتور علي العمري، لعمليات تعذيب وحشية جديدة وذلك بسجن تابع للديوان الملكي.

وأوضح الحساب المعني بأخبار وشؤون المعتقلين في المملكة أن سبب التعذيب هو افتضاح خبر “المقابلة” التي أرغمت السلطات “العمري” أن يجريها مع قناة 24 السعودية ويقول فيها إنه إرهابي.

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تأكد لنا أن د. #علي_العمري تم تعذيبه مرة جديدة نهاية مايو الفائت بشكل أشد وحشية من المرة السابقة، وذلك بسجن تابع للديوان الملكي (سبق وأشرنا لنقل العمري إليه).

سبب التعذيب هو افتضاح خبر "المقابلة" التي أرغمته السلطات أن يجريها مع قناة 24 السعودية ويقول بها "إنه إرهابي"! https://t.co/bjOfqCjCL4 — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2019

وتابع:”تأكد لنا أن السلطات قامت في الأيام الأولى لتعذيب الصحفي تركي الجاسر (الذي توفى تحت التعذيب في مارس 2018) بإرغامه على تسجيل مكالمة صوتية مع الدكتور علي العمري (بعد جلسة تعذيب)، أرغما أن يقولا فيها إن لديهما مشاريع ومخططات تستهدف أمن المملكة”

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تأكد لنا أن السلطات قامت في الأيام الأولى لتعذيب الصحفي #تركي_الجاسر (الذي توفى تحت التعذيب في مارس 2018) بإرغامه على تسجيل مكالمة صوتية مع الدكتور #علي_العمري (بعد جلسة تعذيب)، أرغما أن يقولا فيها إن لديهما مشاريع ومخططات تستهدف أمن المملكة !! pic.twitter.com/ptSxghPoZ9 — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2019

وكان من المقرر أن تنشر هذه المكالمة الصوتية “المزعومة” بين الجاسر والعمري تزامناً مع بث الفيديو “المزعوم” للدكتور العمري على قناة 24 السعودية، وأن يتم الإعلان أنها جرت بينهما في وقت سابق من العام 2017، لولا أن جريمة خاشقجي أوقفت تلك المخططات لنسب تهم إرهاب لهما ولآخرين”

🔴و كان من المقرر أن تنشر هذه المكالمة الصوتية "المزعومة" بين الجاسر والعمري تزامناً مع بث الفيديو "المزعوم" للدكتور #علي_العمري على قناة 24 السعودية، وأن يتم الإعلان أنها جرت بينهما في وقت سابق من العام 2017، لولا أن جريمة #خاشقجي أوقفت تلك المخططات لنسب تهم إرهاب لهما ولآخرين!! pic.twitter.com/KC5BsjPYGV — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2019

وأكد حساب “معتقلي الرأي” أن صحة الدكتور علي العمري قد تدهورت بشكل كبير إثر ما تعرض له من تعذيب جسدي وحشي مؤخراً، وقد تأكدت إصابته بمشاكل شديدة في الكلى تثير المخاوف من تعرضه لفشل كلوي حاد.

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وقد تأكد لنا أن صحة الدكتور علي العمري قد تدهورت بشكل كبير إثر ما تعرض له من تعذيب جسدي وحشي مؤخراً، وقد تأكدت إصابته بمشاكل شديدة في الكلى تثير المخاوف من تعرضه لفشل كلوي حاد.#حياة_علي_العمري_بخطر pic.twitter.com/qSpPCIVELg — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2019

وتم نقل الدكتور العمري بعد الانتهاء من تعذيبه من السجن الخاص التابع للديوان الملكي إلى زنزانة في سجن الحاير بحسب “معتقلي الرأي”، حيث لا يزال هناك حالياً.

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وقد تم نقل الدكتور #علي_العمري بعد الانتهاء من تعذيبه من السجن الخاص التابع للديوان الملكي إلى زنزانة في سجن الحاير حيث لا يزال هناك حالياً (وقد سبق و أشرنا إلى وجود العمري في الحاير بتغريدة مطلع الشهر الجاري).#حياة_علي_العمري_بخطر pic.twitter.com/AOGGnDhXcm — معتقلي الرأي (@m3takl) July 22, 2019

واعتقل العمري مع مجموعة من الدعاة في سبتمبر من العام 2017، وطالبت النيابة العامة بقتله تعزيرا، بعد توجيه لائحة اتهام له مكونة من عشرات التهم المتعلقة بالإرهاب