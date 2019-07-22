المحقق كونان الإماراتي ضاحي خلفان: ما فعلته قطر بالعرب لم تفعله اسرائيل!!
أثارت تغريدة أطلقها، ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، جدلاً واسعاً، بين المغردين الذين سخروا من اتهامه لقطر بتخريب الوطن العربي، بينما ولي نعمته محمد بن زايد “ولي عهد أبوظبي” يدعم الثورات المضادة والحروب التي تمزق وطننا العربي دون أي تعليق منه.
خلفان وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال إن ” ما فعلته قطر بالعرب.. لم تفعله اسرائيل..!!”.
وفتحت تغريدة خلفان النار على اسياده كونه على ما يبدو لم يكن يدري ما يقوله في تغريدته- حسب ما تابعت- وطن من تعليقات وردود صاحبت التغريدة الغريبة.
وقال حسن الصالح ساخراً من خلفان :” والله حيرتونا مرة قطر حارة صغيرة وضعيفة والآن تقول انها فعلت في الدول العربية مالم تفعله اسرائيل يعني افهم ان حصاركم لها هو خوفكم منها او شنه؟.
وأضاف الصالح قائلاً :” طبعا لم ار لا عسكري ولا ضابط قطري غرد يوم من الايام على اي دولة من دول الحصار مافيه الا انت فاتح محل سمبوسة وكأنك عجوز ما عندها تتن “.
ومن جانبه رد عبد السلام وافي على ما قاله خلفان قائلاً له :” الأصح ما فعلته الامارات بالعرب والمسلمين.. لم تفعله اسرائيل وشياطين الجن والانس ..!!
فيما رد معلق اخر قائلاً لـ”خلفان”: ما فعلته السعودية والإمارات بالشعب العربي اليمني لم تفعله إسرائيل بالفلسطينيين مدى الدهر !