المحقق كونان الإماراتي ضاحي خلفان: ما فعلته قطر بالعرب لم تفعله اسرائيل!!

أثارت تغريدة أطلقها، ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، جدلاً واسعاً، بين المغردين الذين سخروا من اتهامه لقطر بتخريب الوطن العربي، بينما ولي نعمته محمد بن زايد “ولي عهد أبوظبي” يدعم الثورات المضادة والحروب التي تمزق وطننا العربي دون أي تعليق منه.

خلفان وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال إن ” ما فعلته قطر بالعرب.. لم تفعله اسرائيل..!!”.

ما فعلته قطر بالعرب..لم تفعله اسرائيل..!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 21, 2019

وفتحت تغريدة خلفان النار على اسياده كونه على ما يبدو لم يكن يدري ما يقوله في تغريدته- حسب ما تابعت- وطن من تعليقات وردود صاحبت التغريدة الغريبة.

وقال حسن الصالح ساخراً من خلفان :” والله حيرتونا مرة قطر حارة صغيرة وضعيفة والآن تقول انها فعلت في الدول العربية مالم تفعله اسرائيل يعني افهم ان حصاركم لها هو خوفكم منها او شنه؟.

وأضاف الصالح قائلاً :” طبعا لم ار لا عسكري ولا ضابط قطري غرد يوم من الايام على اي دولة من دول الحصار مافيه الا انت فاتح محل سمبوسة وكأنك عجوز ما عندها تتن “.

والله حيرتونا مرة قطر حارة صغيرة وضعيفة والآن تقول انها فعلت في الدول العربية مالم تفعله اسرائيل

يعني افهم ان حصاركم لها هو خوفكم منها او شنه؟

طبعا لم ار لا عسكري ولا ضابط قطري غرد يوم من الايام على اي دولة من دول الحصار مافيه الا انت فاتح محل سمبوسة وكأنك عجوز ما عندها تتن — حسن الصالح (@hassanas71) July 22, 2019

ومن جانبه رد عبد السلام وافي على ما قاله خلفان قائلاً له :” الأصح ما فعلته الامارات بالعرب والمسلمين.. لم تفعله اسرائيل وشياطين الجن والانس ..!!

الأصح ما فعلته الامارات بالعرب والمسلمين..لم تفعله اسرائيل وشياطين الجن والانس ..!!#بن_زايد_مجرم_حرب_اليمن — عبدالسلام وافي (@a3wafi) July 21, 2019

فيما رد معلق اخر قائلاً لـ”خلفان”: ما فعلته السعودية والإمارات بالشعب العربي اليمني لم تفعله إسرائيل بالفلسطينيين مدى الدهر !

مافعلته السعودية والإمارات بالشعب العربي اليمني لم تفعلة إسرائيل بالفلسطينيين مدى الدهر ! — Ахмад (@Ahmad_Russia) July 21, 2019

وما تفعله الامارات بالإسلام لم يفعله ابليس — فريد (@_ahmedfarid_) July 21, 2019