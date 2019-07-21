مفاجأة عن “المعركة القضائية” الوشيكة بين الأميرة هيا وحاكم دبي في بريطانيا

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن أن “المعركة القضائية” الوشيكة بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، ستكون على حضانة أطفالهما.

فالأميرة هيا هي المرأة الثالثة التي يعتقد أنها هربت من دبي مع ولديها؛ الشيخ زايد (7 أعوام)، والشيخة جليلة (11 عاماً).

وستُعقد جلسة محاكمة يومي الـ30 و31 يوليو الجاري في قسم الأسرة بالمحكمة تتعلق بطفلي الأميرة وحاكم دبي.

وقال رئيس قسم الأسرة “أندرو مكفارلين”: “هذه الإجراءات تتعلق برفاهية الطفلين ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية”.

وقال إن جلسة إدارة القضايا “ستتناول القضايا المتعلقة بكيفية المضي قدما في جلسة استماع نهائية لتحديد قضايا الرفاه”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة قريبة من العائلة المالكة البريطانية وتمتلك منزلاً قيمته 85 مليون جنيه إسترليني بالقرب من قصر كينسينغتون في وسط لندن. وتزوجت الشيخ محمد في عام 2004.

ولا تزال قصة هروب الأميرة هيا محاطة بالسرية والغموض، ولكن الدعاوى القضائية في محاكم لندن ستكشف عن ملامح فضيحة كبرى عن حاكم وأميرة بارزين في المنطقة.

وأشارت “الغارديان” سابقاً إلى الاعتقاد أن الأميرة هيا تخضع لحماية شركة “كويست” الأمنية الخاصّة، التي يرأسها رئيس سابق لجهاز الشرطة البريطاني، جون ستيفنز، وانضم إليها، العام الماضي، رئيس سابق لفرع مكافحة الإرهاب في الشرطة، مارك رولي.