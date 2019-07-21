سفينة في الخليج
سفينة في الخليج
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مغرد عُماني شهير يكشف تفاصيل احتجاز السفينة الاماراتية “رياه” ويفضح المهمة التي كانت موكلة إليها قبل “احتجازها”

كتب خاص "وطن"
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كشف مغرد عماني شهير تفاصيل، احتجاز السلطات الايرانية، للسفينة الاماراتية “”، والتي تنصلت أبوظبي من ملكيتها الأسبوع الماضي، بعدما قالت إنها تعطلت في المياه الاقليمية قبالة شواطئها وطلبت المساعدة من البحرية الايرانية.

وقال المغرد العماني “الشاهين” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن #السفينة_الاماراتية_رياه كانت تملأ خزاناتها من سفن خشبية أصغر حجماً بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية ثم تقوم بتفريغها في سفن أخرى في المياه الدولية ببحر خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف “الشاهين” في تغريدة ثانية، إن القيادة الأمريكية الوسطى “رفضت” الحديث عن مصير #السفينة_الاماراتية_رياه ، مشيراً إلى أن الاسرائيلي يؤكد شبهتها في النفط.

وكان مصدر إماراتي مسؤول، نفى الثلاثاء الماضي، أي صلة لبلده بناقلة النفط التي يتردد أنها اختفت أثناء عبورها ، بحسب الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء.

وقال المصدر للوكالة إن ناقلة النفط   MT RIAH  غير مملوكة للإمارات، ولم يتم تشغيلها من جانب الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.

وأضاف المصدر: نحن حاليا بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين.

وقالت وكالة أسوشييتد برس ، في وقت سابق الثلاثاء، إن الناقلة إماراتية، واختفت قبل يومين، بينما كانت تبحر عبر مضيق هرمز  نحو المياه الإيرانية.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع ، تظهر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بث موقعها في وقت متأخر السبت.

وأوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم بنما واسمها RIAH ، ولم يتضح بعد ما هو مصيرها، ما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي السياق كشفت الخارجية الإيرانية عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها منذ يومين، خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس موسوي، في تصريح مقتضب للتلفزيون الإيراني أدلى به، مساء اليوم الثلاثاء، إن ناقلة نفط أجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج، وتوجهت بطلب مساعدة إلى الطرف الإيراني.

وأضاف موسوي أن القوات البحرية الإيرانية قامت، “وفقا للقوانين الدولية”، بسحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الواقعة على مياه إيران، بعد أن أطلقت طلب المساعدة، وذلك “لكي يتم تصليح” السفينة.

وتابع أن الجانب الإيراني لا يزال يقدم “المساعدة الفنية المطلوبة للسفينة”، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك حول الدولة التي تملك ناقلة النفط، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا.

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