مراسل “العربية” المرتزق محمد العرب ينشر وثائق مزورة تطعن في شيخة قطرية: اشترت 3 عمارات وسط صنعاء لدعم الارهابيين!
نشر الإعلامي البحريني المرتزق محمد العرب موفد قناتي “العربية والحدث” في اليمن، وثائق مزورة ادعى أنها تثبت شراء شيخة قطرية من العائلة الحاكمة لعقارات بالعاصمة اليمنية صنعاء لدعم الإرهاب.. حسب زعمه.
ونشر “العرب” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) صورا لوثائق مزورة تحمل اسم الشيخة بثينة جاسم حمد جاسم آل ثاني، زاعما أنها اشترت أمس السبت، ثلاث عمارات في صنعاء؛ “لتنفيذ خطط تنظيم الحمدين على الأراضي اليمنية؛ حيث استخدمت وكيل أعمالها التابع لمليشيات الحوثي” كما ورد بنص تغريدته.
وتابع الإعلامي البحريني المرتزق أن يمتلك وثائق أخرى تدين قطر، وزعم أنها تثبت تورطها بدعم ميليشيا الحوثي.
وأثارت تغريدات مراسل العربية سخرية واسعة بين النشطاء، حيث يتضح بسهولة لأي متابع أن هذه الوثائق مزورة حتى أن مزورها فاشل.
وكتب أحد النشطاء ساخرا:”تاريخ ميلادها 2000 وتشتري ٣ عمارات ضخمة. وفيها حرب. والله الدلخ. الكارثة اللي يصدق الموضوع.”
ودون آخر:”عمرها 19 وتشتري عقارات في اليمن، اصلاً انك تحاول تفتح بزنس كأجنبي صعب جداً في اليمن وانت تقول لي تشتري عقارات؟ تعتقد ان الامور بهذي السهولة؟ مافي عوامل جذب لشراء العقارات في اليمن .. اوكي الرقم التسلسلي طيب شقصة الرقم التسلسلي؟ غيره علشان نتفاهم”
وتسعى وسائل الإعلام السعودية والإماراتية لتشويه قطر بأي شكل من الأشكال، ولا مانع من التزوير ودفق المزاعم والاتهامات لتحقيق هذا الهدف.