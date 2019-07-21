مراسل “العربية” المرتزق محمد العرب ينشر وثائق مزورة تطعن في شيخة قطرية: اشترت 3 عمارات وسط صنعاء لدعم الارهابيين!

نشر الإعلامي البحريني المرتزق محمد العرب موفد قناتي “العربية والحدث” في اليمن، وثائق مزورة ادعى أنها تثبت شراء شيخة قطرية من العائلة الحاكمة لعقارات بالعاصمة اليمنية صنعاء لدعم الإرهاب.. حسب زعمه.

ونشر “العرب” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) صورا لوثائق مزورة تحمل اسم الشيخة بثينة جاسم حمد جاسم آل ثاني، زاعما أنها اشترت أمس السبت، ثلاث عمارات في صنعاء؛ “لتنفيذ خطط تنظيم الحمدين على الأراضي اليمنية؛ حيث استخدمت وكيل أعمالها التابع لمليشيات الحوثي” كما ورد بنص تغريدته.

هذه الشيخة من ال ثاني اشترت امس ثلاث عمارات في صنعاء …؟

ماذا يريد #تنظيم_الحمدين_الارهابي من #اليمن

وأملك كل المعلومات من خلال شرفاء صنعاء الذين يعرفون ان خطط قطر قذرة وقبيحة …؟

أخبروها ان اوراقها كاملة عندي بما فيها أوراق وكيل أعمالها الحوثي والسمسار الحوثي ايضا تبا لكم… pic.twitter.com/pg0PJn4FxA — ‏محمد العرب..Mohammed Al arab (@malarab1) July 20, 2019

وتابع الإعلامي البحريني المرتزق أن يمتلك وثائق أخرى تدين قطر، وزعم أنها تثبت تورطها بدعم ميليشيا الحوثي.

وهذه وثيقة من اصل 36 وثيقة سلمتها للجهات المختصة لان عملية الشراء تقع تحت طائلة القانون فهي اولا تمويل للارهاب وثانياً اغتصاب املاك يمنيين في سجون المليشات … ماذا تريد قطر الشر من #اليمن ؟؟ pic.twitter.com/xP5UCt08JC — ‏محمد العرب..Mohammed Al arab (@malarab1) July 20, 2019

وأثارت تغريدات مراسل العربية سخرية واسعة بين النشطاء، حيث يتضح بسهولة لأي متابع أن هذه الوثائق مزورة حتى أن مزورها فاشل.

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”تاريخ ميلادها 2000 وتشتري ٣ عمارات ضخمة. وفيها حرب. والله الدلخ. الكارثة اللي يصدق الموضوع.”

تاريخ ميلادها 2000 وتشتري ٣ عمارات ضخمة. وفيها حرب. والله الدلخ. الكارثة اللي يصدق الموضوع. — ali alqahtani 🇶🇦 (@ali_asq) July 21, 2019

ودون آخر:”عمرها 19 وتشتري عقارات في اليمن، اصلاً انك تحاول تفتح بزنس كأجنبي صعب جداً في اليمن وانت تقول لي تشتري عقارات؟ تعتقد ان الامور بهذي السهولة؟ مافي عوامل جذب لشراء العقارات في اليمن .. اوكي الرقم التسلسلي طيب شقصة الرقم التسلسلي؟ غيره علشان نتفاهم”

عمرها 19 وتشتري عقارات في اليمن 🙄🙄🙄🙄🙄 اصلاً انك تحاول تفتح بزنس كأجنبي صعب جداً في اليمن وانت تقول لي تشتري عقارات؟ تعتقد ان الامور بهذي السهولة؟ مافي عوامل جذب لشراء العقارات في اليمن .. اوكي الرقم التسلسلي طيب 😂😂😂 شقصة الرقم التسلسلي؟ غيره علشان نتفاهم 😂😂😂 — جلطه 😜 (@Skh_ToTo) July 21, 2019

وتسعى وسائل الإعلام السعودية والإماراتية لتشويه قطر بأي شكل من الأشكال، ولا مانع من التزوير ودفق المزاعم والاتهامات لتحقيق هذا الهدف.