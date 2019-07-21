شاهد| صورة محمد صلاح عارياً داخل الحمام تُشعل موجة غضب من “فخر العرب”!!

نشر محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له أثارت جدلا واسعا بين متابعيه الذين رأوها صورة غير لائقة.

وبحسب الصورة التي نشرها صلاح على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) فقد ظهر عاريا في الحمام يرتدي “بوكسر” فقط ويستحم تحت الدش.

وكتب لاعب المنتخب الوطنى على صورة خلال الاستحمام ” vacation” التي تعني عطلة أو إجازة.

وتسببت الصورة في جدل واسع بين متابعيه، الذين جاءت معظم ردودهم غاضبة ومستنكرة لفعل “فخر العرب” واعتبروه خادشا للحياء.

هل هذه الصورة تليق بفخر العرب؟ — ‏﮼سالي 🇱🇧 (@sallymrf1) July 21, 2019

ياعم استر نفسك دى مش رجولة 🤔 — Ahmed Salama (@Ahmed_salama150) July 21, 2019

استر نفسك يا ابنى لا تستهوى — reham ahmed (@Dr_Reham__) July 21, 2019

فيما حول آخرون الأمر للسخرية من نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول، والتندر على “بوكسره الأحمر”.. حسب وصفهم.

كان فيه زمان أغنيه بتقول

خلي السلاح صاحي صاحي صاحي

لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي

أيام ما كان فيه عندنا رجاله بنعتمد عليهم

دلوقتي بقت الاغنيه الرسميه للجيل الجميل بتاعكم ده جيل المُتحرشين

خلي اللباس باين .. باين .. باين

لو مش شايف لونه قرب هنا و عاين . — ⒶⒽⓂⒺⒹ ⒻⒶⓇⓄⓊⓀ (@A_Farouk80) July 21, 2019

😅😅 خد بالك احسن يجيلك عمرو ورده😄😄 pic.twitter.com/f18qlT0wJq — Eman⁦👁️‍🗨️⁩ (@Rosita_purple) July 21, 2019

والمعروف أن محمد صلاح حصل على راحة لمدة 3 أسابيع من الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب بعد خروج المنتخب الوطني من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، ويقضي عطلته في دبي بالإمارات.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نوريتش سيتي في افتتاح الدورى الإنجليزي يوم 9 أغسطس المقبل على ملعب الآنفيلد.

وكانت صحيفة “صن” الإنجليزية، قد كشفت عن عزم نادي ليفربول الإنجليزي ربط النجم المصري بمعقل ليفربول “أنفيلد” حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في “البريميرليغ”.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني و22.4 مليون إسترليني سنويا.

