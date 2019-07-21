“شاهد” إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة

في آخر تطوّر لقضية الناقلة البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة، أظهرت صورٌ جديدة رفع العلم الإيراني على الناقلة بعد نزع العلم البريطاني.

وأعلنت السلطات الإيرانية الجمعة أنها احتجزت الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” أثناء عبورها مضيق هرمز “لانتهاكها قوانين الملاحة الدولية”، في حين وصفت بريطانيا احتجاز الناقلة بأنه “عمل عدائي”.

🔴 LIVE: Press TV exclusive footage from the main deck of etained UK-flagged tanker in Strait of Hormuz https://t.co/Ec8jmYlj2L — Press TV (@PressTV) July 21, 2019

وقالت السلطات الإيرانية اليوم الأحد إنها بدأت التحقيق مع طاقم السفينة، وإن سرعته تعتمد على تعاون أفراده وإمكانية الوصول إلى الأدلة الضرورية للنظر في القضية.

وذكرت أن أفراد الطاقم –وعددهم 23- لا يزالون على متن الناقلة، وهم بصحة جيدة، ومن بينهم 18 من الهند، ومنهم القبطان، والخمسة الآخرون من الفلبين وروسيا ولاتفيا.

ونشرت وسائل إعلام غربية تسجيلا صوتيا قالت إنه يوثق اللحظات الحرجة التي سبقت احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مضيق هرمز الجمعة الماضي، وتدخل سفينة حربية بريطانية في محاولة لمنع احتجازها.

ووفقا لما جاء في التسجيل الصوتي، يقول أحد أفراد القوات الإيرانية “إذا امتثلتم، ستكونون في أمان”، مطالبا الناقلة التي ترفع علم بريطانيا بتغيير مسارها.

ويرد ضابط بحري بريطاني على متن الفرقاطة البريطانية “مونتروز” بتوجيه تحذيرات للقوات الإيرانية قائلا “رجاء أكدوا أنكم لا تنوون انتهاك القانون الدولي بمحاولة اعتلاء السفينة بغير وجه قانوني”.

وأكدت الفرقاطة البريطانية أيضا لطاقم الناقلة البريطانية حقهم في عبور المضيق.

وإثر ذلك، يقول الإيرانيون -وهم أفراد وحدة بحرية خاصة تابعة للحرس الثوري- إنه “لا نية للتحدي، لا نية للتحدي. نريد معاينة السفينة لأسباب أمنية”، وذلك وفقا للتسجيل المنقول عن شركة “درياد غلوبال” للأمن البحري.