بعدما ترك “عيال زايد” ابن سلمان في ورطته باليمن.. أنور قرقاش تذكر أن الحروب الحديثة معقدة ولكم في العراق وسوريا أمثلة على ذلك!

أثار تعليق وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الانسحاب الاماراتي من اليمن، سخرية واسعة، بعدما أطل الوزير الذي ظل صامتاً لأسابيع على الفضيحة، محاولاً تجميل صورة عيال زايد والتغني بقوة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، التي باتت متورطة لوحدها في حرب اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على “تويتر” أطلعت عليها “وطن” : “التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات، صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب… التحالف يستعد للمرحلة المقبلة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الإستراتيجية”.

التحالف العربي في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب، التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 21, 2019

وأشار إلى أن “الحروب الحديثة معقدة وأفغانستان والعراق وسوريا أمثلة على ذلك”.

واعتبر أن التحالف العربي “حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته”.