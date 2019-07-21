“المزروعي” يواصل حقارته بالطعن في السيادة العُمانية ويلمز السلطنة بتغريدة خبيثة.. وعُمانيون يخرسونه

عاد المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لـ”اللّمز” على سلطنة عُمان ومحاولة الطعن بسيادتها .

“المزروعي” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أراد تحميل عُمان مسؤولية احتجاز إيران للناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو”.

وزارة النقل البريطانية تنشر عبر حسابها بـ. تويتر خارطة تؤكد أن عملية الاستيلاء على الناقلة ستينا إمبيرو تمت في المياه الإقليمية العُمانية … pic.twitter.com/MPviKoKsnA — حمد المزروعي (@uae_3G) July 21, 2019

وقال في تغريدته الخبيثة إن خارطة نشرتها وزارة النقل البريطانية، تؤكد أن عملية الاستيلاء على الناقلة تمت في المياه الإقليمية العُمانية.

وقوبلت تغريدة “صبي ابن زايد” بردود عُمانية فضحت جهله وتربصه بالسلطنة، حيث ألجمه أحد المغردين بقوله:”مضيق هرمز مضيق عالمي وكلنا نعرف عدا الجهلة ان ناقلات النفط تمر من الجانب العماني لعدم وجود صخور كما هو الحال في الجانب الآخر لذلك يعتبر ممر عالمي لا تشرف عليه عمان مثلما الحال لـ مضيق جبل طارق”.

مضيق هرمز مضيق عالمي وكلنا نعرف عدا الجهلة ان ناقلات النفط تمر من الجانب العماني لعدم وجود صخور كما هو الحال في الجانب الآخر لذلك يعتبر ممر عالمي لا تشرف عليه عمان مثلما الحال لـ مضيق جبل طارق



اما بقية الإمعات في الخليج التي تنتظر العظم لتنبح على عمان فنقول لكم القافلة تسير … — راشد السعيدي || 𝕽𝖆𝖘𝖍𝖎𝖉 𝕾𝖆𝖆𝖎𝖉𝖎 (@rashed_saidi7) July 21, 2019

وتابع “أما بقية الإمعات في الخليج التي تنتظر العظم لتنبح على عمان فنقول لكم القافلة تسير”.

وسخر منه آخر بقوله:”يمكن في المستقبل مدينة بكاملها بتسحب من الامارات وانت جالس على القيل والقال انا مستغرب ليش يخلوك تغرد باسم بلد خسارة”.

يمكن فلمستقبل مدينة بكاملها بتسحب من الامارات ونتا جلس على القيل ولقال انا مستغرب ليش يخلوك تغرد باسم بلد خساره — عدنان الجهوري (@HajezAdnan) July 21, 2019

وغرد ثالث:”العمانيون على مر التاريخ شعب متصالح مع نفسه ومع عقيدته ومع وطنه فبورك لهذا الشعب دعوة نبيه الكريم ( لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك) فنعم الشعب أنتم ..لا عليكم من أصحابين الفتن وبعض القلوب المريضة “.غ

العمانيون على مر التاريخ شعب متصالح مع نفسه ومع عقيدته ومع وطنه فبورك لهذا الشعب دعوة نبيه الكريم ( لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك) فنعم الشعب أنتم ..لا عليكم من أصحابين الفتن وبعض القلوب المريضة .. — أبن النمـــــــــــر🌐 (@CjFD9NhVsscfI5q) July 21, 2019

هذا وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأحد، أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحريّ الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة الى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

وأشار المصدر إلى أن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وقال المصدر إن السلطنة تتطلع إلى الى قيام الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح السفينة البريطانية وتدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية والممكلة المتحدة الى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

واعتبرت لندن أن احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز الجمعة، “تصرف عدائي” تم في المياه الإقليمية العُمانية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية السبت إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن بعد احتجاز الناقلة.

وقال وزير الخارجية جيرمي هنت إن الخطوة تبعث إشارات مقلقة مفادها أن طهران قد تكون اختارت مسارا خطيرا من السلوك غير القانوني والمزعزع للاستقرار، مؤكدا قانونية احتجاز بلاده لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

