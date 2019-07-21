أكاديمي عُماني يحذر من أمر خطير سيدفع إيران للتحول “من قط مقلق إلى نمر شرس” وحينها العواقب ستكون وخيمة
حذر الأكاديمي والباحث العُماني المعروف عبدالله باعبود، دول الخليج خاصة والمنطقة عامة مما وصفه بسياسة حشر إيران في زاوية ضيقة ومحاولة خنقها اقتصاديا.
وشدد “باعبود” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على أن هذا الأمر الخطير والضغط سيحول إيران من قط مقلق إلى نمر شرس يهاجم كل شيء حيث أنه لن يكون لديها ما تخسره.
وشبه الوضع بأن إيران الآن تلعب لعبة الدجاجة الخطيرة المعروفة بالتوجه بتصميم نحو التصادم وجبر الخصم الذي لديه ما يخسره أن يغير إتجاه مساره.
وأضاف الأكاديمي العُماني أن “إيران تجيد اللعب والمناورة على حافة الهاوية وتعرف كيف تستغل الفرص والأخطاء.”
وتابع موضحا:”لعبت بشطارة بالدول العربية ودول الخليج وكسبت كل الأشواط والآن تلعب لعبة خطيرة في دوري الكبار فإما تنجح في هذا الدوري أو تنهزم هزيمة كبرى وتنزلق إلى الهاوية!”
واختتم عبدالله باعبود تغريداته بالإشارة إلى أنه هناك اليوم تهافت وسباق محموم من قبل بعض دول الخليج إلى حوار وتفاهم سري مع إيران بعد أن خفت نبرة ترامب.
وأوضح:”المردود أن هذا سيؤدي إلى سوء تفاهم وخلاف وصراع خليجي-خليجي جديد بين حلفاء الأمس من نوع ومستوى آخر عواقبه غير حميدة على كل المنطقة وعلى مجلس التعاون الخليجي”
وطالب السفير الإيراني في المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، الحكومة البريطانية، باحتواء الأصوات السياسية المحلية الداعية إلى تصعيد الموقف مع إيران إلى ما هو أبعد من قضية السفن.
واعتبر السفير الإيراني، في تغريدة له على تويتر، الأحد، أن “هذا أمر خطير وغير حكيم في وقت حساس في المنطقة”، مضيفًا “لكن إيران حاسمة ومستعدة لسيناريوهات مختلفة”.
وكانت الحكومة البريطانية، دعت طهران، في رسالة للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح السفينة البريطانية “ستينا إمبيرو”، مضيفة أنها لا ترغب في المواجهة مع إيران.