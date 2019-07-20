هذه حقيقة وفاة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.. نجله علاء ضاق ذرعاً وكشف التفاصيل

نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم السبت، شائعة انتشرت بقوة منذ أيام عن وفاة أبيه.

ونشر علاء مبارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات”.

من جهته، نفى فريد الديب محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته مؤكدا أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات pic.twitter.com/KDbJUE3dY7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 19, 2019

وأضاف الديب في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، موضحا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

وبين المحامي أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرا.

وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.

ومنذ تنحيه عن السلطة قبل 8 أعوام، طالت الرئيس المخلوع شائعات الوفاة أكثر من مرة.