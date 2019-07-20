ما قصّة المواطن الإيراني الذي نقلته السعودية إلى سلطنة عُمان؟؟

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر “مسؤول” في وزارة الخارجية السعودية قوله انه تم نقل مواطن إيراني إلى سلطنة عُمان إثر إصابة بالغة تعرض لها على متن السفينة الإيرانية “سافيز” التي كانت تتمركز شمال غرب الحديدة.

وبحسب المصدر فإن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية.

وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

وقال المصدر المسؤول إن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان بعد تحسن حالته الصحية، يأتي بتوجيه من الملك سلمان، وولي العهد.

وقال المصدر ان السفينة “المشبوهة” تمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

ولم يصدر حتّى اللحظة أيّ تعليق من سلطنة عمان على ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.