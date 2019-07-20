“كارثة حقيقية” .. “الدويلة” يضع سيناريو الرعب أمام دول الخليج ويطالب بتوفير “حبوب اليود” لكل بيت!

وضع السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة سابقاً ناصر الدويلة أحد أسوأ الإحتمالات التي من الممكن وقوعها حال نشوب حرب مع إيران، والمتمثل بحدوث تسرّب اشعاعي من أحد المفاعلات النووية الإيرانية.

وقال “الدويلة” في سلسلة تغريداتٍ متزامنة مع الوضع المتوتر والذي يؤشر لاندلاع مواجهة عسكرية في الخليج، إن منهجه في التحليل هو تقديم اسوأ الاحتمالات، لذلك دعا دول المنطقة و الحكومة الكويتية بالذات توفير حبوب اليود في جميع المستوصفات تأمين نظام صرف لهذا العلاج لجميع المقيمين في البلاد بغض النظر عن مشروعية اقامتهم لأن أي تسرب إشعاعي من إيران سيصيب المنطقة بكارثة تشبه كارثة تشيرنوبل”.

ان منهجي في التحليل هو تقديم اسوأ الاحتمالات لذلك ادعو دول المنطقه و الحكومة الكويتيه بالذات توفير حبوب اليود في جميع المستوصفات و تأمين نظام صرف لهذا العلاج لجميع المقيمين في البلاد بغض النظر عن مشروعية اقامتهم علما بأن اي تسرب اشعاعي من ايران سيصيب المنطقه بكارثه تشبه تشيرنوبل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

وأضاف أنه “إذا حدثت حرب في المنطقة فسيكون هدف اسرائيل و الغرب هو تدمير المنشآت النووية الايرانية لذلك على الكويت بحث سبل الحماية من الإشعاع عبر ابتكار مصدات للإشعاع تغطي جميع مخازن المياه التي فيها المخزون الاستراتيجي و كذلك توفير تكسيه لجميع خزانات المياه في المنازل و المجمعات ضد الإشعاع”.

اذا حدثت حرب في المنطقة فسيكون هدف اسرائيل و الغرب هو تدمير المنشآت النووية الايرانيه لذلك على الكويت بحث سبل الحمايه من الاشعاع عبر ابتكار مصدات للاشعاع تغطي جميع مخازن المياه التي فيها المخزون الاستراتيجي و كذلك توفير تكسيه لجميع خزانات المياه في المنازل و المجمعات ضد الاشعاع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

وتابع موضحاً: ” اذا تم إيقاف المفاعل النووي وسحب الوقود منه فان آثار أي تسرب إشعاعي يمكن تحملها في مناطقنا رغم دمارها في محيطها لكن لو تم تدمير قلب المفاعل أثناء عمله فسينفث أشعة نووية تصل الى محيط اربع مائة كيلو متر و قد لا تنطفئ الا بعد عشرات السنين يتم فيها دمار المنطقه كليا فأين العقلاء”.

اذا تم ايقاف المفاعل النووي وسحب الوقود منه فان آثار اي تسرب اشعاعي يمكن تحملها في مناطقنا رغم دمارها في محيطها لكن لو تم تدمير قلب المفاعل اثناء عمله فسينفث اشعة نوويه تصل الى محيط اربع مائة كيلو متر و قد لا تنطفئ الا بعد عشرات السنين يتم فيها دمار المنطقه كليا فاين العقلاء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

وقال الدويلة: “عادة لا تنشر الحكومات أي أخبار من شانها أن تؤثر على معنويات الجمهور لكنني انصح الشعوب باتخاذ بعض الاحتياطات وأهمها تكسية خزانات المياه على الأسطح بطبقة عازل عاكس بحيث يكون سمك العازل ١٨ بوصه و تغطية انابيب المياه الظاهرة بالجبس الابيض بسمك مناسب و الاحتفاظ بحبوب اليود في كل بيت”.

عادة لا تنشر الحكومات اي اخبار من شانها ان تؤثر على معنويات الجمهور لكنني انصح الشعوب باتخاذ بعض الاحتياطات واهمها تكسية خزانات المياه على الاسطح بطبقه عازل عاكس بحيث يكون سمك العازل ١٨ بوصه و تغطية انابيب المياه الظاهرة بالجبس الابيض بسمك مناسب و الاحتفاظ بحبوب اليود في كل بيت — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

واضاف: “على الحكومات في بلدان الخليج توعية المواطنين بمخاطر الإشعاع النووي الناتج عن أي كارثة نووية خاصة انه يقع على الخليج اليوم ثلاث مفاعلات يعمل منها اثنان بكامل طاقتهما و لو انزلقت الازمة نحو الحرب فإن كارثة نووية حقيقية ستكون اخطر الاحتمالات و قد تؤدي لمحو الحياة في مناطق شاسعة”.

على الحكومات في بلدان الخليج توعية المواطنين بمخاطر الاشعاع النووي الناتج عن اي كارثه نوويه خاصة انه يقع على الخليج اليوم ثلاث مفاعلات يعمل منها اثنان بكامل طاقتهما و لو انزلقت الازمة نحو الحرب فان كارثه نوويه حقيقيه ستكون اخطر الاحتمالات و قد تؤدي لمحو الحياة في مناطق شاسعه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

ولفت “الدويلة” الذي عمل ضابط دروع ومستشاراً سابقاً لوزير الدفاع الكويتي إلى أنه تعلم في الجيش ان يحمل كل عسكري في جيبه علبة من حبوب اليود في الحرب في الظروف النووية وفي حالة الانفجار النووي يتناول العسكريون في مناطق الاشعاع حبه واحدة يوميا لمعالجة تأثر الغدة الدرقية بالاشعاع و لحماية الجسم من فرط الدرق ولمدة طويلة حتى يتم التطهير و فحص كل فرد على حده.

تعلمنا في الجيش ان يحمل كل عسكري في جيبه علبة من حبوب اليود في الحرب في الظروف النوويه وفي حالة الانفجار النووي يتناول العسكريون في مناطق الاشعاع حبه واحدة يوميا لمعالجة تأثر الغدة الدرقيه بالاشعاع و لحماية الجسم من فرط الدرق ولمدة طويله حتى يتم التطهير و فحص كل فرد على حده — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 20, 2019

يأتي ذلك بينما تزداد احتمالات نشوب حرب في منطقة الخليج، حيث تصاعد التوتر في مضيق هرمز بين إيران من جهة وبريطانيا وأميركا من جهة أخرى.

وأمس الجمعة سيطر الحرس الثوري الإيراني على ناقلتي نفط بريطانيتين أفرج عن إحداهما، فيما اقتاد أخرى لأحد الموانئ المحلية وأخضع طاقمها للتحقيق.

وقد أثار احتجاز الناقلتين غضبا في واشنطن ولندن.

سبق ذلك أن نشرت قنوات تلفزة إيرانية لقطات مصورة قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وتُظهر اللقطات التي صورتها طائرة مسيرة سفنا أمريكية في الخليج وتقول إيران إنها تفند الرواية الأمريكية بشأن إسقاطها.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نفي أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.