قصف رادارات ومواقع عسكرية مهمة بقاعدة الملك خالد الجوية في هجوم حوثي جديد على السعودية

شن الحوثيون اليوم، السبت، هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية، وأعلنت الجماعة اليمنية عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، وهو الهجوم الثاني خلال أيام.

متحدث باسم قوات الحوثيين قال إن “سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط”.

وذكر المتحدث أن “الطائرات أصابت أهدافها بدقة”.

وشدد على أن هذه العملية “تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم، حيث بلغ عدد غارات العدوان خلال 12 ساعة الماضية 25 غارة جوية”.

وأعلن الحوثيون الأربعاء الماضي عن تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف 2K.

وقال الحوثيون إن الهجمات أصابت أهدافًا عسكرية مهمة في المطار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية فيه.

كما ذكر الحوثيون أنهم نفذوا الثلاثاء الماضي عمليتين هجوميتين جديدتين على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط، وعملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي.

واستهدفت العمليتان مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية محققة إصابات دقيقة، وفق قولهم.

ولفتوا إلى أن العملية الواسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت مرابض الطائرات بلا طيار في المطار.