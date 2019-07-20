صفاء الهاشم تستنكر تمييز السعودية للدرهم الإماراتي على الدينار الكويتي وتكشف ما حدث معها بمطار الملك عبدالعزيز
استنكرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم عدم قبول الدينار الكويتي ضمن العملات المتعامل بها في السوق الحرة بالمملكة، وقبول “الدرهم الإماراتى والدولار واليورو” فقط.
وكشفت “الهاشم” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) تفاصيل ما حدث معها في رحلة العمرة، مشيرة إلى أنها حزنت جدا عندما فوجئت بأن السوق الحرة فى مطار الملك عبدالعزيز لا يقبل الدينار الكويتي.
وتابعت موضحة:”فقط الدرهم الإماراتى والدولار واليورو هم المقبولين.”
وناشدت النائبة الكويتية السلطات السعودية، ضرورة إعادة النظر فى قبول العملات الخليجية.
وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تغريدة “الهاشم” قالت النائبة الكويتية إن مطالبتها لاقت قبولا، وأن سفير السعودية بالكويت تواصل معها وأبلغها باهتمامه الشديد وتواصل السلطات السعودية مع هيئة المطارات والطيران المدني.
وأضافت:”أكد لى سعادته باعتماد الدينار الكويتي في السوق الحرة لدى مطارات المملكة وقبل موسم الحج.”
ويعد الدينار الكويتي أقوى عملة وطنية في العالم العربي، إذ يبلغ سعر صرف الدينار 3.29 دولار. وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، وأصدر عام 1960.
ومنذ عام 2014، ترفض شركات صرافة وبنوك سعودية التعامل بالعملة الكويتية، ما أثار ارتباكًا بين المعتمرين والمسافرين إلى السعودية.