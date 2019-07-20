صفاء الهاشم تستنكر تمييز السعودية للدرهم الإماراتي على الدينار الكويتي وتكشف ما حدث معها بمطار الملك عبدالعزيز

استنكرت النائبة الكويتية صفاء الهاشم عدم قبول الدينار الكويتي ضمن العملات المتعامل بها في السوق الحرة بالمملكة، وقبول “الدرهم الإماراتى والدولار واليورو” فقط.

وكشفت “الهاشم” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) تفاصيل ما حدث معها في رحلة العمرة، مشيرة إلى أنها حزنت جدا عندما فوجئت بأن السوق الحرة فى مطار الملك عبدالعزيز لا يقبل الدينار الكويتي.

وصلت البارحة من جدة بعد أداء فريضة العمرة.

وحزنت جداً عندما فوجئت بأن السوق الحرة فى مطار الملك عبدالعزيز لايقبل الدينار الكويتي!

فقط "الدرهم الإماراتى والدولار واليورو " هم المقبولين.

أتمنى من السلطات السعودية إعادة النظر فى قبول العملات الخليجية.#خليجنا_واحد — safa Alhashem (@safaalhashem) July 20, 2019

وتابعت موضحة:”فقط الدرهم الإماراتى والدولار واليورو هم المقبولين.”

وناشدت النائبة الكويتية السلطات السعودية، ضرورة إعادة النظر فى قبول العملات الخليجية.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تغريدة “الهاشم” قالت النائبة الكويتية إن مطالبتها لاقت قبولا، وأن سفير السعودية بالكويت تواصل معها وأبلغها باهتمامه الشديد وتواصل السلطات السعودية مع هيئة المطارات والطيران المدني.

وأضافت:”أكد لى سعادته باعتماد الدينار الكويتي في السوق الحرة لدى مطارات المملكة وقبل موسم الحج.”

للتو ..تواصل معى سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت وأبلغنى باهتمامه الشديد وتواصل السلطات السعودية مع هيئة المطارات والطيران المدني.



وأكد لى سعادته باعتماد الدينار الكويتي في السوق الحرة لدى مطارات المملكة وقبل موسم الحج.



عاشت الأخت الكبرى، الله لايخلينا من بعض🇰🇼🇸🇦 — safa Alhashem (@safaalhashem) July 20, 2019

ويعد الدينار الكويتي أقوى عملة وطنية في العالم العربي، إذ يبلغ سعر صرف الدينار 3.29 دولار. وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، وأصدر عام 1960.

ومنذ عام 2014، ترفض شركات صرافة وبنوك سعودية التعامل بالعملة الكويتية، ما أثار ارتباكًا بين المعتمرين والمسافرين إلى السعودية.