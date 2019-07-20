“شاهد” رياض محرز يضع رئيس وزراء السيسي في موقف مُحرج على منصة تتويج الجزائر بـ”أمم إفريقيا”

تجاهل نجم المنتخب الجزائري رياض محرز مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أثناء تتويج “محاربي الصحراء”، كأس أمم إفريقيا مساء الجمعة بعد الفوز على السنغال.

ويُظهر فيديو نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يصعد منصة التتويج، حيث صافح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم صافح الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح.

لكنه نظر إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعاد أدراجه باتجاه الكأس، دون أن يصافح باقي المسؤولين الواقفين على منصة التتويج في استاد القاهرة الدولي.

وفي الفيديو، انحنى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهمس في أذن رئيس الحكومة، الذي أماء برأسه بينما ينظر إلى محرز يغادر باتجاه الكأس.

وتوّج المنتخب الجزائري مساء الجمعة، بطلاً لكأس أمم افريقيا 2019، بعد الفوز على المنتخب السنغالي بهدف وحيد سجّله المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وصعد محاربو الصحراء لنهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا (2-1) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال عقب انتصاره على تونس (1-0).

يشار إلى أن منتخب الجزائر يملك لقبا وحيدا لبطولة أمم إفريقيا، أحرزه عام 1990، بينما لم يسبق لأسود التيرانجا التتويج بهذه الكأس.