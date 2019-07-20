تركي آل الشيخ يفجر غضب السعوديين بدعوته أبناء السعودي “غريق نياجرا” لحضور حفلة غنائية لمواساتهم
تسبب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في جدل واسع وغضب بين السعوديين بعد توجيهه دعوة لأبناء المواطن السعودي الذي مات غرقا في شلالات نياجرا بأمريكا، لحضور حفل غنائي وترفيهي كنوع من المواساة لهم.
“آل الشيخ” وفي تغريدة له بتويتر قدم العزاء لأسرة المبتعث قاسم عداوي الذي لقي حتفه غرقاً في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما قدم دعوة مجانية لأبناء الفقيد لحضور موسم الرياض.
وقال رئيس الهيئة وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “عظم الله أجركم.. وهيئة الترفية تدعو أبناء الفقيد لموسم الرياض وفعاليته.. أقل مانستطيع تقديمه لهم”.
وتسببت دعوة آل الشيخ في هجوم كبير عليه من قبل السعوديين، الذين أبدوا تعجبهم كيف يكون أباهم متوفي وتركي آل الشيخ يدعوهم لحفلة غنائية.
وعلق أحد النشطاء ساخرا:”جاء يكحلها عماها”
وغرد آخر:”جايين من امريكا ومعهم جثمان ابوهم ويغريهم بحفلاته عقله مدري من ايش والله”
وكان جثمان المبتعث قاسم عداوي الذي لقي حتفه غرقاً في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية، قد ووري الثري أمس (الجمعة) في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة، بعد أداء صلاة الميت عليه في الحرم المكي تنفيذاً لوصيته.