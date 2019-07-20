العمرة
العمرة
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السعودية تطرد 30 مصرياً لأنهم أرداوا أداء العمرة وعدم حضور حفلات الترفيه بالتأشيرة التي حصلوا عليها!

كتب وطن
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رحّلت السلطات 30 مصرياً، بذريعة استغلالهم “” الخاصة بحضور الحفلات الغنائية في المملكة لأداء العمرة .

وبدأت السلطات المصرية التحقيق معهم لمعرفة الشركات التي أصدرت لهم التأشيرات وأصدرت قراراً بمنع سفر كل من يحمل تأشيرة سياحية للسعودية.

وطلبت السلطات السعودية من شركات الطيران وقف السماح لحاملي التأشيرة السياحية بالوصول الى المملكة خلال موسم الحج.

وتضع السعودية نظاماً خاصاً لتأشيرة الحج تمنح من خلاله التأشيرة لعدد محدود في كل دولة وبشروط مقيدة وتكلفة عالية في مقابل شروط ميسرة لتأشيرة الترفيه.

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