بونجاح
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فيديو| في الدقيقة الـ2 .. بغداد بونجاح يحرز أسرع هدف في بطولة أمم افريقيا للجزائر أمام السنغال في النهائي

كتب وطن
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تقدّم المنتخب الجزائري بهدفٍ نظيف أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019، باستاد القاهرة.

وجاء الهدف عبر بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وهذا هو أسرع هدف في البطولة.

وقد صعد محاربو الصحراء لنهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا (2-1) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال عقب انتصاره على تونس (1-0).

يشار إلى أن منتخب الجزائر يملك لقبا وحيدا لبطولة أمم إفريقيا، أحرزه عام 1990، بينما لم يسبق لأسود التيرانجا التتويج بهذه الكأس.

وسيسدل الستار، اليوم، على البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.

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