فيديو| في الدقيقة الـ2 .. بغداد بونجاح يحرز أسرع هدف في بطولة أمم افريقيا للجزائر أمام السنغال في النهائي

تقدّم المنتخب الجزائري بهدفٍ نظيف أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019، باستاد القاهرة.

وجاء الهدف عبر بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري، في الدقيقة الثانية من اللقاء.

هدف ⚽️ يا لها من بداية! بونجاح يضرب بقوة 💪



🇩🇿 1 – 0 🇸🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/li1w5oc3kV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 19, 2019

وهذا هو أسرع هدف في البطولة.

انتهاء الشوط الأول من مباراة نهائي أمم افريقيا بين #الجزائر_السنغال بتقدم #محاربي_الصحراء 🇩🇿 بهدف [بغداد #بونجاح] 🏆⚽️



مربوحة إن شاء الله 🇩🇿🙏🇩🇿 pic.twitter.com/9U9fabymHg — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

فرحة #بونجاح ورفاقه بهدف التقدم أمام #السنغال في نهائي البطولة الأفريقية الـ32 🇩🇿🏆🇸🇳



النتيجة حتى الدقيقة الـ26 لصالح الجزائر🇩🇿1 – 0 🇸🇳



#الجزائر_السنغال pic.twitter.com/UdipEyCI1A — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

محاربو الصحراء يتقدمون حتى الدقيقة الـ20 من عُمر الشوط الأول بهدف نظيف أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 🇩🇿1 – 0 🇸🇳 pic.twitter.com/3IKk8B7l2Y — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 19, 2019

وقد صعد محاربو الصحراء لنهائي البطولة، بعد الفوز على نيجيريا (2-1) في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال عقب انتصاره على تونس (1-0).

يشار إلى أن منتخب الجزائر يملك لقبا وحيدا لبطولة أمم إفريقيا، أحرزه عام 1990، بينما لم يسبق لأسود التيرانجا التتويج بهذه الكأس.

وسيسدل الستار، اليوم، على البطولة التي انطلقت يوم 21 يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ.