تطوّر يصبّ الزيت على النّار .. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية كانت مُتّجهة من ميناء الفجيرة الإماراتي الى ميناء الجبيل السعودي

في تطورٍ لافتٍ ينذر بإشعال الأوضاع في الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز لانتهاكها قوانين الملاحة الدولية.

ووفقا لبيان أصدره الحرس الثوري مساء اليوم الجمعة، فقد تم سحب الناقلة البريطانية “ستينا إمبرو” إلى الساحل الإيراني واحتجازها، بناء على طلب من هيئة الملاحة البحرية الإيرانية.

وأفادت أنباء بأن الناقلة كانت في طريقها من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء الجبيل في السعودية.

وأعلن عن اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية لبحث حادثة احتجاز ناقلة بريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

أما الشركة المالكة للناقلة البريطانية تقول إنها غير قادرة حاليا على التواصل معها وتؤكد أن الناقلة تتحرك شمالا صوب إيران.

ويُظهر موقع “مارين ترافيك” أن آخر إشارة التقطت للناقلة البريطانية كانت قبالة بندر عباس الإيرانية قبل ساعتين.

ويأتي نبأ احتجاز الناقلة البريطانية في خضم توتر متصاعد في منطقة الخليج، وبعد أسبوعين من احتجاز القوات البحرية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” قبالة جبل طارق.