روحاني - ترامب
روحاني - ترامب
الهدهد

إيران تضع “ترامب” في مأزق كبير بعد إعلانه عن إسقاط طائرة إيرانية .. فهل الطائرة التي أُسقِطَت أمريكية؟؟

كتب وطن
0

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني ، أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال عراقجي في تغريدة على تويتر الجمعة: “لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر”.

وأردف : “إننا قلقون من ان تكون السفينة الحربية بوكسر قد اسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ”.

وقال وزير خارجية محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده “ليس لديها معلومات” بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، أن بحرية بلاده أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، حاثا باقي الدول على إدانة “مضايقات” طهران.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

تطور خطير للوضع المشتعل في الخليج .. ترامب يعلن أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة…

الهدهد

حمد بن جاسم يهاجم 6 دول بينها دولتان عربيتان ويصف دعوتهم بوقف القتال في طرابلس…

تقارير

كيف ضخّت السعودية والإمارات أموالاً في حملة “ترامب” .. وما دور الشاذّ…

تقارير

هذه أسباب إصرار تركيا على امتلاك منظومة “إس-400” ورفض “ترامب”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.