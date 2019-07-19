إيران تضع “ترامب” في مأزق كبير بعد إعلانه عن إسقاط طائرة إيرانية .. فهل الطائرة التي أُسقِطَت أمريكية؟؟

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن تكون بلاده فقدت طائرة مسيرة، واعتبر أن الولايات المتحدة ربما أسقطت واحدة من طائراتها المسيرة عن طريق الخطأ.

وقال عراقجي في تغريدة على تويتر الجمعة: “لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر”.

وأردف : “إننا قلقون من ان تكون السفينة الحربية بوكسر قد اسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ”.

وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده “ليس لديها معلومات” بشأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إسقاط طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، أن بحرية بلاده أسقطت، الخميس، طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز، حاثا باقي الدول على إدانة “مضايقات” طهران.