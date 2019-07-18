فيديو لشخص يعتدي جنسياً على طفلتين في الأردن يثير ضجةً .. والأمن يتدخّل ويحذّر متداوليه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، ظهر فيه شخص وهو يعتدي جنسياً على طفلتين في محافظة الزرقاء الأردنيّة.

وذكرت مواقع إخباريّة أردنية أن إدارة حماية الأسرة الأردنية، ألقت القبض على الشخص الذي ظهر في الفيديو.

من جهته، حذر الأمن العام الأردني من تداول الفيديو تحت طائلة المسؤولية القانونية. بحسب موقع “رؤيا”

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إنّ كل من يقوم بتداول الفيديو، سيُحاسب وفق قانون الجرائم الالكترونية ولكونه يتعارض ومصلحة الطفل الفضلى ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم .

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب الجريمة وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبري الذي قرر توقيفه ١٥ يوما في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض كما وجرى تحويل الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع للمدعي العام والذي قرر توقيفه كذلك وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.

وينص قانون الجرائم الالكترونية في الأردن ( المادة 9 .أ‌. ) على انه يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار ) ولكون المقطع يتعارض كذلك ومصلحة الطفل الفضلى وقوانين مواثيق حمايته ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم .