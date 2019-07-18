صحيفة مصرية تغرق في البذاءة وتخوض في عرض الإعلامية غادة عويس .. هكذا ردّت على الإساءة

تعرّضت صحيفة مصرية تابعة لنظام السيسي، بالإساءة لمذيعة الجزيرة الإعلامية البارزة غادة عويس، طاعنةً في شرفها، ومتهمةً إياها باتهاماتٍ باطلة.

وخرخت صحيفة “الدستور” المصرية التي يديرها إعلامي النظام محمد الباز عبر أوامر المخابرات، تهاجم “عويس” وتتهمها في شرفها بكل بذاءة لتكرر الإسطوانة المشروخة حول ما يسمى “جهاد النكاح”.

عاجل: "بوق الجزيرة الناعق".. هل مارست غادة عويس جهاد النكاح؟https://t.co/tboOpD9diU — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) July 18, 2019

ونشرت الصحيفة جزءا من إحدى حلقات برنامج “حديث الثورة” لغادة عويس، على فضائية الجزيرة، حيث كانت تستضيف محللين سوريين مؤيدين ومعارضين لبشار الأسد، وتطرق أحد الضيوف من مؤيدي بشار لشائعات “جهاد النكاح” المزعومة لتقاطعه غادة عويس.

ولمجرد أن “عويس” قاطعت الضيف زعمت الصحيفة المصرية (التي تطبل للسيسي وسياساته القمعية ليل نهار) أن مذيعة الجزيرة مارست جهاد النكاح لتطعن في شرفها كيدا وفجورا بالخصومة.

من جانبها ردت الإعلامية غادة عويس ساخرة من ادعاءات الصحيفة السيساوية بقولها: “يا حرام يا مصر أين وصل مستوى المسيطرين على إعلامك!الردح المصري بلغ مستويات حزينة!كنا نضحك على رقّاصي الإعلام هناك،أصبحنا اليوم نشفق عليهم!هلوسة وفبركة:هذا كل ما بقي لديهم من ردّ!الله يرحم شهداء رابعة وجوليو ريجيني وصولا الى الرئيس مرسي،قصّة الشهداء تلخّص كل شيء وتثبت خِسّة نظامهم”.

يا حرام يا مصر أين وصل مستوى المسيطرين على إعلامك!الردح المصري بلغ مستويات حزينة!كنا نضحك على رقّاصي الإعلام هناك،أصبحنا اليوم نشفق عليهم!هلوسة وفبركة:هذا كل ما بقي لديهم من ردّ!الله يرحم شهداء رابعة وجوليو ريجيني وصولا الى الرئيس مرسي،قصّة الشهداء تلخّص كل شيء وتثبت خِسّة نظامهم https://t.co/EagvXwVJAA — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 18, 2019

وأضافت في تغريدتها التي رصدتها (وطن) أن الأنظمة المستبدة لا تطيق الصحافة وتستخدم الاغتيال الجسدي.

وأوضحت:”النظام السعودي قتل خاشقجي والسوري قصف ماري كولفين والمصري عذّب ريجيني حتى الموت والاماراتي تفنّن بالسجون السرية والبحريني تآمر مع القاعدة لاغتيال معارضين.ومن لم يستطيعوا النيل منه جسديا يستهدفونه معنويا بالفبركة.حمقى مجرمون”.

الأنظمة المستبدة لا تطيق الصحافة وتستخدم الاغتيال الجسدي.النظام السعودي قتل خاشقجي والسوري قصف ماري كولفين والمصري عذّب ريجيني حتى الموت والاماراتي تفنّن بالسجون السرية والبحريني تآمر مع القاعدة لاغتيال معارضين.ومن لم يستطيعوا النيل منه جسديا يستهدفونه معنويا بالفبركة.حمقى مجرمون https://t.co/9Fw5mQZNFn — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 18, 2019

وعبّر إعلاميون وغرّدون عن تضامنهم مع الاعلامية “عويس” واستهجانهم للفجور في الخصومة الذي انتهجته وسائل إعلام النظام المصري.

هذه بضاعتهم ردت اليهم !!

لا يملكون حجة ولا حق ولا حقيقة ولا مهنية ولا منطق !!

هذا ما يعرفوه … سوء الأدب أي شخص يتقنه !!

ولو أتقنوا غيره لفعلوا لكن هذا ما يتقنوه !!

بلاء الله لهم والحمد الله علي نعمته علينا. — محمد جمال هلال (@gamal_helal) July 18, 2019

اللبقة والمحاربة الحرة غادة عويس …….

اعلامنا لا يمثلنا وحكوماتنا لا تمثلنا وبرلماناتنا لا تمثلنا …

هم يكذبون ويلفقون ويتخاذلون حتى النخاع

نبض الشارع أصدق وأرقي وأبقي

استمري … — DARK (@Tawfik57229167) July 18, 2019

اختنا غاده ذات الاصل والفصل ليست كمثل جريده افلست وروجت للكذب — albeutat contracting (@albeutat) July 18, 2019

يشهد الله ان أغلبيه الشعب المصري يعرف الحقيقه والأشكال الضاله دول ليس الشعب هم فقط معرضين لنظام بلحه المنقلب . اسف لكي — mustafa saleh (@mustafa23354256) July 18, 2019

مستوي متدني وضحل وقذر من أبواق للنظام الإعلام في مصر إعلام الطاغيه السيسي رحم الله كل الشهداء رحم الله كل الصامدين وفك اسرر المعتقلين ورحم الله الدكتور الرئيس محمد مرسي — وزير تويتر (@mahmoud3190r) July 18, 2019

اعلام العار المصري بقيادة عبفتاح البلحاني

قنوات للطم والنباح

وصحف للكذب والشتم والتزوير — يــزن ناصـر (@YazaNNasser77) July 18, 2019

اعلام قذر ..



إن طبلوا لسارق مثل السيسي

جعلوه شريفا



وان سخطوا على شريف مثل مرسي

جعلوه خائنا



فلا تستغربي هذه القذارة ، سلطوها على ابناء مصر الشرفاء قبل ان يسلطوه عليك. — بوعجب ©️ BoAjaB (@boajab4) July 18, 2019