شاهد| ماذا فعل أخصائي أشعة مع ممرضة بمستشفى في عسير ما فجر غضب السعوديين؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع مصورا فجر غضب السعوديين، لأخصائي أشعة في مستشفى بعسير يهين ممرضة ويصرخ في وجهها بأسلوب استفز متداولي المقطع الذين طالبوا السلطات بالتدخل وتوقيع العقوبة على الأخصائي لردعه.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع أخصائي أشعة في مستشفى “محايل” العام بعسير وهو يتعامل بطريقة غير لائقة مع ممرضة مساعدة له، إضافة إلى إنفعاله وعصبيته الزائدة على المراجعين.

صورة مع التحية لوزير الصحة @tfrabiah

بالرغم أنك لا تتجاوب معنا في تويتر !

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مسؤول الاشعة في مستشفى محايل عسير اليوم 15/11/1440 يعامل الموظفات كأنهن جواري عنده pic.twitter.com/pmodaHrN8v — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) July 18, 2019

وبعد الضجة الواسعة التي أحدثها الفيديو اضطرت وزارة الصحة السعودية للتدخل وفتحت تحقيقاً عاجلاً في الواقعة.

وقالت الوزارة في تصريح إن الوزارة وجهت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة التي حدثت صباح اليوم، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

وقالت الصحة في تغريدة عبر حسابها بتويتر : ” حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام”.

حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم..#الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) July 18, 2019

وأشارت في تغريدة أخرى : “سيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.”

