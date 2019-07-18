“شاهد” تغريدة “مثيرة” نشرها حاكم دبي وأشعلت تعليقات المغرّدين .. من قصد بها؟؟

أثارت تغريدة نشرها حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بموقع “تويتر” تساؤلات المغرّدين حول المقصود منها.

وقال حاكم دبي في تغريدته تلك: ” #علمتني_الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل..نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء..”.

واضاف: “علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا..وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء..”.

#علمتني_الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل..نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء..



علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا..وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 16, 2019

وكتب أحد المغرّدين في معرض ردّه على “بن راشد”: ” وهل بقي رجلاً رشيد في بلادكم التي أصبحت تنشر الفوضى في الدول العربية وتتدخل في شؤونها وتدعم الثورات المضادة وتحتضن جميع المُرتزقة والخونة في العالم أمثال دحلان وبلاك ووتر وغيرهم”.

وهل بقي رجلاً رشيد في بلادكم التي أصبحت تنشر الفوضى في الدول العربية وتتدخل في شؤونها وتدعم الثورات المضادة وتحتضن جميع المُرتزقة والخونة في العالم أمثال دحلان وبلاك ووتر وغيرهم — 🇶🇦سنافي قِطَر🇶🇦 (@Qatar2k2) July 16, 2019

وقالت مغرّدة ثانية: ” أهم مكسب لكم تدمير ليبيا صحيح ولكن كما خربتم ليبيا خرب الله عليكم بيوتكم من أساسها هروب بناتكم وزوجتكم هذا كله من ظلم اقترفتموه في أطفال ليبيا واليمن”.

وأهم مكسب لكم تدمير ليبيا صحيح ولكن كما خربتم ليبيا خرب الله عليكم بيوتكم من أساسها هروب بناتكم وزوجتكم هذا كله من ظلم اقترفتموه في أطفال ليبيا واليمن — ام على ليبيا (@pyPOy8LSvK9i1zZ) July 16, 2019

ووجه آخر تساؤلاً لحاكم دبي: ” وهل علمتك الحياة أن ما تقومون به في اليمن من دعم للمليشيات المناطقية والعمل على تشظي بلادنا ستدفعون ثمنه؟”.

وهل علمتك الحياة أن ما تقومون به في اليمن من دعم للمليشيات المناطقية والعمل على تشظي بلادنا ستدفعون ثمنه؟ — محمد الجرادي (@Mgrady2011) July 16, 2019

هل علمتكم الحياة تدمير الاوطان العربية والاسلاميه

والتدخل في الشؤون الداخليه للجوار

الله يحكم فيكم وسنرى دعوات المظلومين تظهر فيكم

امره بين كن فيكون . — أبوماجد الأهدل(لايأس مع الحياة) (@abuazuzahdal) July 16, 2019

#علمتني_الحياة بأن أكبر ورطة هي أزمة دبي العالمية 2008 التي سلّطت علينا السفهاء من حولنا وليتنا ماعرفنا #مبز #أبوظبي — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby) July 16, 2019

و كذلك فتح مراكز الخمور و المراقص لا يجوز و هو إعانة على معصية و يجلب سخط الله على الفاعل و الراضي .. و نرجو إغلاقها .. و من تلبيس الشيطان أن يحتج بمعصية الله في جلب المصالح الإقتصادية .. و والله لو طبقنا أمر الله نحن المنتصرين و السعداء .. — muslim مسلم (@f1894a3cb10440d) July 17, 2019

وربط قسمٌ آخر من المغرّدين كلام محمد بن راشد، بزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت منه إلى لندن.

علمتني الحياة أن الذي يخسر زوجتة وابنتة فهو في الحقيقة خاسر لم تكن لة اي مكاسبات في اي يوم من الأيام — محمدالحجيلي 🇾🇪 (@MohammedHojily) July 16, 2019

لو علمتك الحياة كيف تحافظ ع زوجتك وابنتك كان افضل من كلما علمتك الحياة — -اليمن اهم— (@hhkk7878) July 16, 2019

ويحاول محمد بن راشد الظهور بمظهر اللامبالي، رغم الأزمة التي يعيشها بعد هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وابنيها إلى لندن، فيما تؤكد تقارير إخبارية أن قضيتهما باتت في أروقة المحاكم البريطانية، ومن المتوقع أن تنتهي بالطلاق.