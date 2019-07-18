سلطنة عمان تُصدر بياناً بشأن الهجوم الإرهابي على موظفي القنصلية التركية في أربيل

أدانت سلطنة عمان بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف، الأربعاء، موظفي القنصلية التركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.

وتقدمت الخارجية العمانية من شعبي وحكومتي العراق الشقيق وتركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة.

جاء ذلك في تغريدة، الخميس، على الحساب الرسمي للخارجية العمانية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

#السلطنة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في مدينة #أربيل_كردستان_العراق،وأسفر عن مقتل أحد العاملين في القنصلية التركية وأحد المواطنين (العراقيين) وإصابة آخر. وتتقدم لشعبي وحكومتي #العراق الشقيق و #تركيا الصديقة بخالص التعازي والمواساة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 18, 2019

وأعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجومًا مسلحًا غادرًا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارجها؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين الأتراك.

وأدانت عدد من الدول العربية والغربية الحادث، ودعت إلى القضاء على الإرهاب عبر مواجهة دولية مشتركة.