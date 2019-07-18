تطور خطير للوضع المشتعل في الخليج .. ترامب يعلن أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية بلا طيّار

في تطور خطير للوضع المشتعل بمياه الخليج العربي بين إيران وأمريكا، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة إيرانية دون طيار.

وأضاف ترامب أن بارجة أميركية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز.

كما كشف أن الطائرة الإيرانية المسيرة اقتربت من البارجة الأميركية مسافة ألف ياردة في هرمز.

ولم يصدر -حتى كتابة هذا الخبر- اي تعليق على ما أعلنه الرئيس الأمريكي.

يأتي هذا الاعلان عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة الشهر الماضي. فضلا عن تصعيد التوترات في المنطقة إثر حوادث استهداف ناقلات النفط، التي اتهمت واشنطن طهران بالوقوف ورائها.

وفي وقتٍ سابقٍ الخميس، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن السلطات احتجزت ناقلة أجنبية -لم يذكر اسمها أو جنسيتها- لأنها كانت تنقل وقودا مهربا قرب جزيرة لارك في الخليج عند مضيق هرمز.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الناقلة احتجزت الأحد الماضي، وإن قواته ألقت القبض على 12 شخصا من طاقم السفينة بتهمة التهريب. وأضافت تلك المصادر أن السفينة كانت محملة بمليون لتر من الوقود.

وقال الحرس الثوري في البيان إن زوارق دورية تابعة باغتت الأحد الماضي السفينة في جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز، والتي كانت تحمل وقودا مهربا من منشآت إيرانية، وتنقله إلى سفن أجنبية في مناطق أخرى بمياه الخليج.

وأضاف أن السفينة هي نفسها التي قامت السلطات بقطرها في الآونة الأخيرة إلى المياه الإقليمية “بعد تلقي نداء استغاثة، احتُجزت لاحقا بموجب أمر من المحكمة لأننا اكتشفنا أنها كانت تهرب الوقود”.

ونفى الحرس الثوري “مزاعم إعلامية غربية” بشأن احتجاز إيران سفينة أخرى قبل أيام عدة بالمياه الخليجية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية قوله الثلاثاء إن سفن القوات البحرية ساعدت ناقلة نفط أجنبية معطلة بالخليج كانت بحاجة لإصلاحات وأرسلت نداء استغاثة.

وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت أن بيانات تتبع حركة الملاحة أظهرت اختفاء ناقلة نفط إماراتية بالمياه الإيرانية بينما كانت تعبر مضيق هرمز. لكن وكالة أنباء الإمارات نقلت عن أحد المسؤولين قوله إن ناقلة النفط المفقودة غير مملوكة لأبو ظبي ولا تحمل طاقما إماراتيا.

وقال المسؤول الإماراتي إن الناقلة لم ترسل أي طلب استغاثة، وكانت تحمل علم بنما. ومن جانب آخر أفاد مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس بأن بلاده لديها شكوك بأن إيران استولت على الناقلة.