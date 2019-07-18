“انفصال أحلام عن زوجها” يُشعل مواقع التواصل!!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بهاشتاغ ”انفصال أحلام عن زوجها“، زعم خلاله روّاد تلك المواقع أن الفنانة الإماراتية أحلام قد انفصلت عن زوجها القطري مبارك الهاجري.

وردّت “أحلام”، على الفور نافيةً بطريقتها الإشاعة، من خلال فيديو عبر حسابها على”سناب شات“ ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري.

وظهر في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، إذ كان يقوم بتدريب نجل أحلام ”فاهد“، على العزف على آلة العود وفي الخلفية سُمعت إحدى أغاني ناصر الصالح القديمة.

ولوحظ أثناء المقطع تشجيع أحلام وزوجها مبارك الهاجري، لابنهما ”فاهد“، إذ يبدو أن هناك محاولة منهما لإدخال ابنهما إلى معترك الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وستحيي “أحلام” حفل افتتاح مهرجان “سودة عسير” في السعودية، يوم الـ 13 أغسطس 2019.

وكتبت الفنانة الإماراتية عبر حسابها في “تويتر” تغريدة قالت فيها:”مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات”.

و أثار إعلان أحلام عن الحفل موجة غضب كبيرة بين السعوديين، حيث وعدت جمهورها في المملكة بإحياء حفل في أغسطس المقبل “سيكون للتاريخ” وأنها “سترقص مع الجمهور”.