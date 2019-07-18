“الشاهين” العُماني يكشف حقيقة وثيقة مزورة منسوبة لديوان البلاط السلطاني عن “دولة الجوار”

كشف حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر، حقيقة وثيقة مزروة نسبها متداولوها لديوان البلاط السلطاني، جاء في سطورها حديث خاص عن التدخلات الإماراتية وخلايا التجسس التابعة لأبوظبي في السلطنة.

وأكد “الشاهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن الوثيقة المتداولة والتي تتعلق بالعلاقات بين السلطنة ودولة الجوار مزورة حتى أن تزويرها غير متقن.

🦅 هام 🦅

يجري تداول وثيقة مزورة تتعلق بالعلاقات بين السلطنة ودولة الجوار

وهي مزورة تزويراً غير متقن:

– العنوان و نظام الترقيم بدائي وغير حقيقي

– تضمنت العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية علماً بأن كل النصوص الرسمية تخضع للتدقيق بعناية

– تضمنت إجراءات لجهات معينة خارج اختصاصها pic.twitter.com/wbeiLDhPXM — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 18, 2019

وأوضح أن العنوان و نظام الترقيم بدائي وغير حقيقي، كما تضمنت العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية علماً بأن كل النصوص الرسمية تخضع للتدقيق بعناية.

ولفت “الشاهين” أيضا إلى أن هذه الوثائق المزورة تم التقاط صورهن صباح اليوم، وتم قص الحواف من الصورتين وعملية إزالة البيانات الفنية بشكل محترف من الصور والتي يمكن استخراجها بالبرامج الخاصة بذلك تشير إلى أنه شغل (عصابات).

🦅 تحديث 🦅

الوثائق المزورة تم التقاط صورهن صباح اليوم

الأولى في الساعة 08:02:20

والثانية في الساعة 08:03:30

حيث تم قص الحواف من الصورتين

وعملية إزالة البيانات الفنية بشكل محترف من الصور والتي يمكن استخراجها بالبرامج الخاصة بذلك تشير إلى أنه شغل (عصابات)

أو ربما (مخابرات) 😉 pic.twitter.com/69U7NUheWG — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 18, 2019

ودعا الحساب العُماني كافة متابعيه بضرورة تلقى المعلومة من مصادرها الرسمية فقط دون الالتفات لأي ما يسمى بـ(تسريبات) غير حقيقية.

وندعوا كافة المتابعين الاجلاء بضرورة تلقى المعلومة من مصادرها الرسمية فقط دون الالتفات لأي ما يسمى بـ(تسريبات) غير حقيقية — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 18, 2019

من جانبه حذر حساب “عُمان بلا إشاعات” على تويتر هو الآخر من هذه الوثائق المزورة التي تم تداولها، وحذر متابعيه من الانسياق ورائها.

تتداول وثيقة مزورة منسوبة لديوان البلاط السلطاني ؛ لذا وجب التنويه pic.twitter.com/6pYb9cIprn — عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) July 18, 2019

وتسببت كمية الأخطاء اللغوية والتزوير الغير متقن من قبل الذباب الإلكتروني لهذه الوثائق، في سخرية واسعة منها من قبل العُمانيين الذين ركزوا على هذه الأخطاء في تعليقاتهم.

واضح أنها مزورة ، تختلف الصياغة عن كما هو معتاد ، أيضا بالنسبة للمسائل الحدودية في السلطنة تعنى بها الشرطة وليس وزارة الداخلية.. — أحمد الخروصي (@AhmedKharousi85) July 18, 2019