“الشاهين” العُماني يكشف حقيقة وثيقة مزورة منسوبة لديوان البلاط السلطاني عن “دولة الجوار”

كشف حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر، حقيقة وثيقة مزروة نسبها متداولوها لديوان البلاط السلطاني، جاء في سطورها حديث خاص عن التدخلات الإماراتية وخلايا التجسس التابعة لأبوظبي في السلطنة.
وأكد “الشاهين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن الوثيقة المتداولة والتي تتعلق بالعلاقات بين السلطنة ودولة الجوار مزورة حتى أن تزويرها غير متقن.
وأوضح أن العنوان و نظام الترقيم بدائي وغير حقيقي، كما تضمنت العديد من الأخطاء اللغوية والنحوية علماً بأن كل النصوص الرسمية تخضع للتدقيق بعناية.
ولفت “الشاهين” أيضا إلى أن هذه الوثائق المزورة تم التقاط صورهن صباح اليوم، وتم قص الحواف من الصورتين وعملية إزالة البيانات الفنية بشكل محترف من الصور والتي يمكن استخراجها بالبرامج الخاصة بذلك تشير إلى أنه شغل (عصابات).
ودعا الحساب العُماني كافة متابعيه بضرورة تلقى المعلومة من مصادرها الرسمية فقط دون الالتفات لأي ما يسمى بـ(تسريبات) غير حقيقية.
من جانبه حذر حساب “عُمان بلا إشاعات” على تويتر هو الآخر من هذه الوثائق المزورة التي تم تداولها، وحذر متابعيه من الانسياق ورائها.
وتسببت كمية الأخطاء اللغوية والتزوير الغير متقن من قبل الذباب الإلكتروني لهذه الوثائق، في سخرية واسعة منها من قبل العُمانيين الذين ركزوا على هذه الأخطاء في تعليقاتهم.