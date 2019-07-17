هذا هو سبب فشل منظومة الدفاع السعودية في التصدي لطائرات الحوثي المُسيّرة

فجر حساب شهير بتويتر مفاجأة بكشفه أن منظومة الدفاع الجوي السعودية التي كلفت المملكة ملايين الدولارات، لا يمكنها التعامل مع الطائرات المسيرة بدائية الصنع، وأن هذا يقف وراء فشلها في ردع هجمات الحوثي التي سببت خسائر فادحة للسعودية.

وقال حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة واسعة على تويتر، إن السعودية عوّلت على منظومة باتريوت في صدّ هجمات الحوثي، (التي أصبح من الصعب استمرار تحملها بسبب حساسية الاستهداف)، إلا أنها اكتشفت أن المنظومة لا تتعامل مع الطائرات بدائية الصنع، (التي لا تسير على ممرات الطيران).

عوّلت المملكة على منظومة باتريوت في صدّ هجمات الحوثي، (التي أصبح من الصعب استمرار تحملها بسبب حساسية الاستهداف)، إلا أنها اكتشفت أن المنظومة لا تتعامل مع الطائرات بدائية الصنع، (التي لا تسير على ممرات الطيران)، بل مع العناصر الصاروخية (سكود)، ما يجعل جدواها في إيقاف الخطر صفرية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 16, 2019

وتابع موضحا أن هذه المنظومة التي كلفت السعودية ملايين الدولارات لا تتعامل إلا مع العناصر الصاروخية (سكود)، ما يجعل جدواها في إيقاف الخطر صفرية.

وكثف الحوثيون هجماتهم مؤخرًا على أهداف حيوية سعودية كمطارات جيزان ونجران وأبها، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل مطارات جيزان ونجران وأبها بشكل جزئي، ووقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين إن الهجمات تستهدف قواعد ومخازن عسكرية داخل المطارات، بالإضافة لأبراج المراقبة.

وأعلن التحالف السعودي – الإماراتي في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها “الحوثيون” باليمن تجاه مدينة جازان، جنوبي المملكة.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية شنّ هجوم “واسع” بطائرات مسيرة ضد مطار “جازان” ما أسفر عن تعطيل الملاحة فيه.

وقالت إن “العملية استهدفت أهداف عسكرية مهمة في المطار الإقليمي وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان مماثل للجماعة عن شنها هجوما واسعا على المطار نفسه، أدى لتعطيل الملاحة فيه، ورد التحالف في بيان أنه اسقط 3 طائرات مسيرة حوثية صوب مدينتي أبها وجازان.