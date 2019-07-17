قطر تكشف قصّة الصاروخ الذي باعته قبل 25 سنة وعثرت عليه إيطاليا لدى “جماعة متطرفة”

قالت وزارة الخارجية القطرية إن الصاروخ الفرنسي الذي عثرت عليه السلطات الإيطالية ضمن ترسانة أسلحة ضخمة، كان مملوكاً للجيش القطري قبل أن تبيعه قطر قبل 25 عاما إلى بلد ثالث.

وأوضحت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على تويتر أن دولة قطر تتابع عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها “جماعة يمينية متطرفة” في جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث ذكرت التقارير انه تم العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً.

تتابع دولة قطر عن كثب وبقلق التقارير الإعلامية المتعلقة بضبط ترسانة أسلحة لدى ما وصف بـأنها "جماعة يمينية متطرفة" في جمهورية إيطاليا الصديقة، حيث ذكرت التقارير العثور على صاروخ مارتا جو-جو فرنسي الصنع وكانت تمتلكه القوات القطرية المسلحة سابقاً. التوضيح:https://t.co/CXHpcowIda — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019

وأكدت “الخاطر” أنّ السلطات المعنية في قطر بدأت تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة، وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي.

بدأت السلطات المعنية في قطر تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة وقد طلبت الدولة عدم تسميتها في الوقت الحالي. المراحل الأولى من التحقيق وتعقب الأرقام المتسلسلة يشيران إلى الحقائق التالية: — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019

وأوضحت المتحدثةُ أنه تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق.

تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في عام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى دولة صديقة تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق. — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 16, 2019

واكدت ان دولة قطر تعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة والدولة التي بيعت لها الأسلحة لكشف الحقائق.

وأكدت على قلق قطر من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة.