عميد المخابرات القطرية “السليطي” يكشف ما يدبره ملك البحرين حاليا مع “عضو القاعدة” لتدارك فضيحة “اللاعبون بالنار”

كشف العميد السابق بالمخابرات القطرية شاهين السليطي، عن أحدث تحركات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لتدارك فضيحة الوثائقي الناري الذي اذاعته “الجزيرة” عن البحرين تحت عنوان “اللاعبون بالنار” في آخر حلقات برنامج “ما خفي أعظم” للإعلامي تامر المسحال.

وقال “السليطي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن عضو تنظيم القاعدة محمد صالح الذي كلفه ملك البحرين باغتيال قيادات في المعارضة البحرينية كما جاء في برنامج “ما خفي أعظم” كافأه الملك حمد وعينه موظف في الديوان الملكي وهو مازال على رأس عمله.

عضو القاعدة محمد صالح الذي كلفه ملك البحرين باغتيال قيادات في المعارضة البحرينية كما جاء في برنامج #ما_خفي_اعظم كافأه الملك وعينه موظف في الديوان الملكي وهو مازال على راس عمله.

يتم حالياً إعداده للظهور في تلفزيون البحرين ونفي ما جاء من اعترافات له

نفي ايه اللي انت جاي تقول عليه pic.twitter.com/o8FS6SbdjW — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) July 17, 2019

وأوضح أن يتم حالياً إعداده للظهور في تلفزيون البحرين ونفي ما جاء من اعترافات له، وسخر عميد المخابرات القطرية السابق بقوله:”نفي ايه اللي انت جاي تقول عليه”.

وكان برنامج “ما خفي أعظم” كشف، الأحد، عن علاقات سرية سعت المخابرات البحرينية إلى تكوينها مع تنظيم “القاعدة”، لاستهداف رموز المعارضة في البلاد.

وتناول التحقيق الذي عرضته قناة “الجزيرة” شهادات حية وتسجيلات تعود لعام 2011، تفضح علاقة سرية بين المخابرات البحرينية وقيادات في “القاعدة”، لاستهداف رموز المعارضة وشيطنتها، وتنفيذ أجندة سياسية داخلياً وخارجياً.

وقال القيادي في التنظيم محمد صالح، في شهادته للبرنامج الاستقصائي: “نسجل شهادتنا لتكون حمايةً لنا من جهاز الأمن الوطني البحريني، الذي قد يضحي بنا أو يلفِّق لنا أي تهمة”.

وأضاف: “اتصلت بي قوات أمن الدولة وأعلموني بأن الملك يريد مني أن أواجه الرافضة والشيعة، وتنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات المعارضة، وأبرزهم عبد الوهاب حسين، ورموز الشيعة”.

وبيّن “صالح” أنه أُعطي الضوء الأخضر لتنفيذ الاغتيالات من خلال التواصل مع قيادات “القاعدة” في المملكة العربية السعودية، لجلب الأسلحة، مشيراً إلى أنه اعتُقل على الجسر الرابط بين الرياض والمنامة، وتم التحقيق معه في سبب جلب الأسلحة.

ولفت إلى أنه “عاد إلى البحرين بعد إطلاق السعودية سراحه، وكان في استقباله ملك البحرين شخصياً، ووعده بالتعويض عن الظلم الذي وقع عليه خلال اعتقاله بالسعودية”.

ووثَّق مُعِدُّ التحقيق أن “ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) تدخَّل شخصياً من أجل أن تفرج الرياض عن محمد صالح، قائد الخلية المكلفة تنفيذ الاغتيالات”.

وكشف أيضاً أنه أخبر السفارة البحرينية من مقر سجنه في السعودية، بأن “على حكومة البحرين التدخل للإفراج عني، وإلا فإنني سوف أكشف المستور فيما يخص الحصول على الأسلحة من السعودية”.

