“شاهد” أحلام تناشد السعوديين الاستعداد للرقص بصحبتها وتعدهم بحفل ناري سيذكره التاريخ

أثار إعلان للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حفلها المرتقب بالسعودية موجة غضب كبيرة بين السعوديين، حيث وعدت جمهورها في المملكة بإحياء حفل في أغسطس المقبل “سيكون للتاريخ” وأنها “سترقص مع الجمهور”.

وستحيي المغنية أحلام حفل افتتاح مهرجان “سودة عسير” في السعودية، 13 أغسطس 2019. وكتبت الفنانة الإماراتية عبر حسابها في “تويتر” تغريدة قالت فيها:”مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات”.

ومرحباً هيل عد السيل #حنا_فوق في سوده عسير وفنانه العرب تفتح مهرجان #سوده_عسير 👑انتظركم وراح نرقص خطوه عسيريه 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻وكعادتها فنانه العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني #السعوديه 💚🇸🇦معاكم #بنت_زايد بنت الامارات pic.twitter.com/vXJjj4eR98 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 15, 2019

ونشرت أحلام بوستر لها بحلتها الجديدة، أرفقته بتعليق عن تفاصيل الحفل، الذي سيقام على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة بمدينة أبها السعودية.

وكانت أحلام قد أحيت حفلا فنيا بموسم جدة في 11 يونيو الماضي لاقى نجاحا جماهيريا. لذلك طلبت “فنانة العرب” من جماهيرها في السعودية أن يكونوا على أهبة الاستعداد، حيث ستعلن لهم عن موعد حفلها الجديد وكتبت في “تويتر” التغريدة التالية: “قريبا في السعودية خليكم جاهزين”.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.