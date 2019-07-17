بالدلائل .. كاتب عُماني يفنّد مزاعم “المزروعي” التي هدفت لضرب السياحة في صلالة

فنّد الكاتب العُماني د.عبدالله باحجاج المزاعم التي حاول الترويج لها المغرّد الإماراتي حمد المزروعي بعد أن دعا الاماراتيين الى عدم زيارة محافظة ظفار لعدة مزاعم من بينها انتشار الحمى القلاعية.

وكان “المزروعي” نشر تغريدة “خبيثة” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”.

في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لاتستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 14, 2019

وقال الكاتب العُماني في مقالةٍ له، إنه اتخذ موقف التريث مما جاء في تغريدة “المزروعي” رغم ما اصابه من انفعالات مماثلة كباقي العُمانيين من جراء الافتراءات العنيفة للمزروعي، مشيراً إلى أنّه تواصل وطرق عدة ابواب حكومية من بينها المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية ومسئولين رفيعين في وزارة الصحة، لتفنيد ما جاء في مزاعم المغرد الاماراتي.

وأضاف د.باحجاج في مقالته: “بالنسبة للحمى القلاعية، فقد تأكدت مما لا يدع مجالا للشك، من انها مجرد افتراء كاذب لا صحة له ابدا، فالمصادر نفت هذا الافتراء جملة وتفصيلا، وللمزيد من التأكيد سألناها عن نتائج فحصها ومسحها من عام 2018 وحتى الان، اكدت أنه لم يكتشف حتى الان هذا المرض الذي تصيب اصلا الحيوان، ولا يدعو للقلق، فلماذا هذا الافتراء يا المزروعي ؟ ولماذا تخويف الاشقاء من زيارة بلادنا في جزئها الجنوبي ؟”.

وذكر: “ربما يهدف الى ضرب سياحتها الخريفية ، فالأشقاء الاماراتيين يحتلون المركز الأول في عدد السياح العرب في كل موسم خريفي، وبالألاف ، ففي خريف 2018، بلغ عدد السياح أكثر من نصف مليون سائح، جاءت السياحة الداخلية في المرتبة الأولى، تليها السياح الاماراتيين، فهل يعتقد أنه بهذا الافتراء سيؤثر على الحركة السياحية من بلاده الينا ؟ سنرى لاحقا النتيجة الصادمة “.

وتابع الكاتب العُماني: “كما لجأ المزروعي الى الاستشهاد بالحوادث المرورية على طريقنا البري، متجاهلا حقيقة الانجازات التي ادخلت عليه، وكان لها الاثر الكبير في الحد التدريجي من الحوادث، وتطلعنا الان لاستكمال الأجزاء المتبقية منه بعد اسناد المناقصات لشركات، وتجاهل كذلك اقبال الاشقاء الكبير على بلادنا جوا، عبر الخطوط المباشرة الى ظفا، وتسارع الخطوط الامارتية الى المنافسة على هذا الخط الداخلي نتيجة الاقبال السياحي الكبير والمتصاعد للخريف في ظفار”.

وزاد قائلاً: “وتلكم كلها حجج تدحض افتراءاته، وتضعه في زاوية ضيقة جدا، وتحكم عليه بان وراء محاولاته استهداف سياحتنا الخريفية، لكنه في نطاق هذا الاستهداف، يهدف كذلك الى قطع صلة الارحام بين الاشقاء، فزيارات الاماراتيين لبلادنا عامة وظفار خاصة في الخريف، هى زيارات ارحام للأهل والاقارب، والكل يعلم – وهو يعلم – ان الاصل العائلي للمكون الديموغرافي للدولة الإماراتية الحديثة النشأة ، هنا – أي عندنا – وامتداده هناك – أي عندهم – فيكون لزاما على الامتداد ان يزور الاصل، وليس افضل وقت لزيارة الارحام سوى فصل الخريف، حيث يكون لقاء الارحام وسط الطبيعة الساحرة وتساقط الرذاذ، وذكريات الجغرافيا الواحدة، وكأن الاشقاء ينتقلون داخل أروقة المنزل الواحد، ويجوبون شوارعها واسواقها من خرائط ذكرياتهم المكانية، فهل هذه التجليات مستهدفة من المزروعي؟”.

وأكد في مقالته أنه “لن تلقى دعوته اذان صاغية، بل هي بمثابة صرخة في واد سحيق، بدليل حجم الاقبال السياحي الكبير من قبل الاشقاء حتى الان رغم اننا في بداية الموسم السياحي، فقد وصولوا الى ” 4983″ الف اماراتي حتى الساعة الثانية عشر ونصف الساعة من ظهر أمس الاثنين الموافق 15/ 7/ 2019، لذلك فهو يصرخ في واد سحيق، فما يربط بين الاشقاء اكبر واعمق من أن يؤثر عليه مثل هذه الافتراءات “.

وتساءل: “ومن ثم اين سيذهب الاشقاء غير التوجه لبلادنا في هذه المرحلة بالذات بعد ان تدخلت السياسة ومست جوهر ديموغرافيتهم في كل انحاء المعمورة، فهنا الامن والامان، والطبيعة الخضراء والأجواء الساحرة .. وذكريات التاريخ، وجلسات الاهل والاصحاب ، هنا الروح الذي تجذبهم للمكان بوعي واللاوعي، لذلك لا نستغرب أن يحتلون سنويا المركز الأول في عدد الزوار والسياح في فصل الخريف، ولن نستغرب اذا ما علمنا بان مكوثهم بيننا يمتد طوال ثلاث اشهر الخريف كاملة، ولن نستغرب اذا ما علمنا بانهم قد اصبحوا يمتلكون إقامة سكنية، ما ينقصهم الا جوازات عمانية، ولن نستغرب تزايد حالات الزواج في بلادهم التاريخية”.

وأكد أنه “لن ينجح المزروعي وغيره في التأثير على الود بيننا كأشقاء، لن يتمكنوا من زرع الفتنة بيننا، لن تتمكنوا من تغير معاملتنا معهم، وستظل انسيابية حركتهم الينا “برا أو جوا” مرنة وتلقائية، لن يعرقلها اجراء مضاد للإجراءات الاخرى التي تمارس في اتجاهنا اليهم .. أتدرون لماذا؟ لأن احساسنا قوي بروابط الاخوة التي تجمعنا بهم، ولأننا نعلي من شأن هذه الروابط، لأنها ديموغرافيا واحدة أما في الأصل أو النسب أو المصاهرة، وهذه رهاناتنا على فشل كل تطاول على علاقات الاشقاء هنا أو هناك، كما أن الاشقاء هنا أو هناك، قد اصبحوا يمتلكون الوعي لكي يفندوا بين الناصح الأمين والناصح المسموم بسموم السياسة القذرة التي تحاول الان قطع صلة الرحم، ومن يكن هذا هدفه، فبئيس المصير، فلنتق الله فيما نقول، ولنترك الاشقاء في كلا البلدين بعيدا عن السياسة وتقلباتها، وكذلك اطماعها”.

لقراءة المقال: افتراءات المزروعي .. تطاول على علاقات الشقيق بشقيقه ، وهى صرخة في واد