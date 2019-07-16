وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة
الهدهد

هكذ سخر بروفيسور عُماني بارز من اتهامات وزير خارجية البحرين لقطر بعد وثائقي “الجزيرة” الناري

كتب وطن
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سخر الأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، من الاتهامات الفضفاضة التي خرج بها خالد بن أحمد آل خليفة ضد عقب وثائقي بثته قناة “” تحت عنوان “اللاعبون بالنار” فضحت فيه سياسات ملك حمد بن عيسى وكشفت أسرار خطيرة للمرة الأولى.

وكان الوزير خرج عقب إذاعة الفيلم الوثائقي يهاجم قطر ويصفها بـ “الدولة المارقة ومصدر الشر داخل البيت الخليجي”.

وكتب “اللواتي” في تغريدة له رصدتها (وطن) ساخرا من تصريحات الوزير البحريني ما نصه:”كان الكيان الصهيوني هو الخطر الأشد على دول ، وبعده ايام عبد الناصر ثم اصبحت الخطر الاشد وبعدها العراق ايام صدام ثم رجعت الى الصدارة ومعها روسيا وحزب الله والانصار والحشد ثم الاخوان ثم تركيا والان قطر الصغيرة جدا، من هو البطل القادم في التصفيات؟”.

وكانت قد بثت الجزيرة برنامج “ما خفي أعظم”، الأحد، وتضمن اتهامات للبحرين بالتعامل مع عناصر تنظيم القاعدة من أجل القيام بعمليات اغتيال وتخريب.

وكشف البرنامج مخططا سريا نسّقته عام 2003 مع قيادات في تنظيم القاعدة لاستهداف معارضين بحرينيين، وأوضح أن جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وأشار البرنامج إلى أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما ذكر أن قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.

وأضاف “ما خفي أعظم” أن ملك البحرين تدخّل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن قائد خلية الاغتيال محمد صالح.

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