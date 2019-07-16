هكذ سخر بروفيسور عُماني بارز من اتهامات وزير خارجية البحرين لقطر بعد وثائقي “الجزيرة” الناري

سخر الأكاديمي العُماني الدكتور حيدر اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، من الاتهامات الفضفاضة التي خرج بها وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ضد قطر عقب وثائقي بثته قناة “الجزيرة” تحت عنوان “اللاعبون بالنار” فضحت فيه سياسات ملك البحرين حمد بن عيسى وكشفت أسرار خطيرة للمرة الأولى.

وكان الوزير خرج عقب إذاعة الفيلم الوثائقي يهاجم قطر ويصفها بـ “الدولة المارقة ومصدر الشر داخل البيت الخليجي”.

الدولة المارقة ، التي وجهت سلاحها و أموالها و إعلامها ضد مجلس التعاون و دوله ، باتت هي مصدر الشر و الخطر الأشد داخل البيت الخليجي https://t.co/4izdjMA0iu#قطر_دولة_مارقة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 15, 2019

وكتب “اللواتي” في تغريدة له رصدتها (وطن) ساخرا من تصريحات الوزير البحريني ما نصه:”كان الكيان الصهيوني هو الخطر الأشد على دول الخليج، وبعده مصر ايام عبد الناصر ثم ايران اصبحت الخطر الاشد وبعدها العراق ايام صدام ثم رجعت ايران الى الصدارة ومعها روسيا وحزب الله والانصار والحشد ثم الاخوان ثم تركيا والان قطر الصغيرة جدا، من هو البطل القادم في التصفيات؟”.

كان الكيان الصهيوني هو الخطر الاشد على دول الخليج، وبعده مصر ايام عبد الناصر ثم ايران اصبحت الخطر الاشد وبعدها العراق ايام صدام ثم رجعت ايران الى الصدارة ومعها روسيا وحزب الله والانصار والحشد ثم الاخوان ثم تركيا والان قطر الصغيرة جدا، من هو البطل القادم في التصفيات؟☺️

. pic.twitter.com/1L8rjDmAfT — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) July 16, 2019

وكانت قد بثت الجزيرة برنامج “ما خفي أعظم”، الأحد، وتضمن اتهامات للبحرين بالتعامل مع عناصر تنظيم القاعدة من أجل القيام بعمليات اغتيال وتخريب.

وكشف البرنامج مخططا سريا نسّقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات في تنظيم القاعدة لاستهداف معارضين بحرينيين، وأوضح أن المخابرات البحرينية جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وأشار البرنامج إلى أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما ذكر أن قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.



وأضاف “ما خفي أعظم” أن ملك البحرين تدخّل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن قائد خلية الاغتيال محمد صالح.

