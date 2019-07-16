علا الفارس غرّدت بكلمتين فقط على إعادة السفير الأردني لقطر فجُنّ جنون السعوديين والإماراتيين!

علقت الإعلامية الأردنية علا الفارس على قرار الملك عبدالله الثاني، بإعادة العلاقات كاملة مع قطر وإصداره مرسوما ملكيا، الثلاثاء، بالموافقة على تسمية الأمين العام لوزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرا للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) علقت الفارس على قرار تبادل السفراء بين الأردن وقطر، قائلة: “أشرقت وأنورت”.

أشرقت و أنورت …. pic.twitter.com/Y8V51FO59P — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 16, 2019

وأثار تعليق الإعلامية الأردنية جنون كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، ليشنوا عليها هجوما كبيرا في التعليقات متهمين إياها بخيانة السعودية ومحاباة قطر عقب مغادرتها قنوات “إم بي سي” السعودية والعمل في شبكة الجزيرة القطرية.

ونقل تلفزيون المملكة الحكومي عبر موقعه الإلكتروني أن الملك وافق على “قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر”.

كما أشار إلى أن الحكومة وافقت أيضا على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى الأردن.

وفي يونيو 2017 قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة في البلاد، على خلفية الأزمة الخليجية.

ومنذ أكثر من عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ولم يصل الأمر إلى حد القطيعة بين الدولتين، بل تخطاه إلى دعم قطر المحاصَرة للاقتصاد الأردني بنصف مليار دولار ومنح عشرة آلاف وظيفة للشباب الأردني.

ومع اشتداد رياح السياسة والمخططات في المنطقة، تقاربت قيادتا البلدين أكثر، فهناك تفاهمات عسكرية وأمنية واقتصادية تراعي المصالح المشتركة بينهما.

كما كان الشأن الفلسطيني سببا في التقاء المواقف والتقارب القطري الأردني، فموقف البلدين هو الأقرب -حسب ما يقول سياسيون- إلى التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.

