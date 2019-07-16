رياضياً هذه المرّة .. صفعة قوّية أخرى على وجه مُحاصري قطر

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم إقامة “خليجي 24” بالدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 9 ديسمبر/كانون الأول، حيث تم تقديم الموعد بعد قرار الفيفا بإسناد تنظيم مونديال الأندية 2019 و2020 إلى الدوحة.

وأشار بيان المكتب التنفيذي إلى المشاركين في الاجتماع وهم الدكتور جاسم الشكيلي (عمان)، وطارق أحمد (العراق)، والدكتور حميد الشيباني (اليمن)، والدكتور إبراهيم الأنصاري (الكويت)، إلى جانب جاسم الرميحي الأمين العام لاتحاد كأس الخليج، والأمين العام المساعد أحمد النعيمي (البحرين).

وأكد البيان أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها اعتماد موعد إقامة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين، كما تمت مناقشة التعديلات التي رفعتها لجنة تعديل اللوائح وتم الموافقة عليها مع المزيد من دراستها الإضافية ليتم اعتمادها بشكلها النهائي.

ومن المنتظر إقامة خليجي 24 بمشاركة 5 منتخبات أكدت اتحاداتها موافقاتها على المشاركة وهي قطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، واليمن.