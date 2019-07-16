الثاني خلال 24 ساعة.. هجوم حوثي يشل مطار جازان وآخر يحدث فوضى كبيرة بقاعدة الملك خالد

في هجوم هو الثاني خلال الـ24 ساعة الماضية، أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ عملية قصف واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي ما أدى لتعطل حركة الملاحة به.

وعاودت طائرات الحوثي المسيرة أيضا قصف قاعدة الملك خالد الجوية جنوبي المملكة العربية السعودية مساء اليوم، بعد نحو 24 ساعة من استهدافها.

وقال متحدث باسم الحوثيين لقناة المسيرة التابعة للجماعة إن “سلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية نفذ مساء اليوم الثلاثاء، عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف2k”.

وذكر أن “العملية الواسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة عالية، واستهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار”.

وأضاف أن “العملية تأتي في إطار الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني العظيم”.

وفي نفس الوقت، أعلن الحوثيون إعادة استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير، بعد يوم واحد من استهدافها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين: إن “سلاح الجو المسير عاود عملياته الهجومية بعمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2K استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير”.

وأضاف “كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر”.

وكانت الجماعة أعلنت مساء أمس عن تنفيذ “عمليات واسعة” باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية.

وأفاد متحدث باسم الحوثيين بأن الهجمات كانت عبر “سلاح الجو المسيّر” ومن خلال طائرات قاصف k2.

وذكر المتحدث أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة تذخر الطائرات الحربية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى.

وقال إن: “عملية سلاح الجو المسير على قاعدة الملك خالد أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة”.

وكثف الحوثيون هجماتهم مؤخرًا على أهداف حيوية سعودية كمطارات جيزان ونجران وأبها، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطل مطارات جيزان ونجران وأبها بشكل جزئي، ووقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين.

وقالت قناة الحوثيين إن الهجمات تستهدف قواعد ومخازن عسكرية داخل المطارات، بالإضافة لأبراج المراقبة.