كاتب سعودي مقرب من الديوان يحرض على قتل أمير قطر الوالد: “الموت أو النفي حتى الهلاك”

أثار الكاتب السعودي المتصهين والمقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ، جدلا واسعا بين متابعيه بتحريضه العدواني على أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

“آل الشيخ” وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) هاجم الأمير الوالد وزعم أنه لا حل مع قطر إلا بموت حمد بن خليفة أو نفيه خارج قطر حتى الهلاك، كما ورد بنص تغريدته.

لا حل مع دويلة قطةر الارهابية الا بموت حمد بن خليفة او نفيه خارج قطر حتى الهلاك ولا مانع لدينا بعد هلاكه من دفنه في قطر.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 15, 2019

وتابع ساخرا:”ولا مانع لدينا بعد هلاكه من دفنه في قطر.”

وأثارت تغريدة الكاتب السعودي سخرية واسعة بين النشطاء، الذين أمطروه بالردود اللاذعة والمتهكمة.

كم مره قلنا لك لا عاد تعطيها بالظهر🥃

تكتب كنك عجوز تجوز عليها شايبها باخر العمر — سعد الدوسري (@SaadDosari) July 15, 2019

وكتبت “لولوه بنت جاسم آل ثاني” مشيدة بأمير قطر الوالد:”وما أدارك ما حمد! حمد من جعل الفيل السعودي يترنح ويتخبط من سياساته! والتي حولت الفيل إلى فأر يرى إنجازات حمد في قطر وآثرها على شعبة بينما المواطن السعودي يسكن الخرائب ويعاني إرتفاع البنزين ويرى شبوك الأمراء وهو يعاني ذل الإيجار في وطنة!من أراد تحدي حمد علية بإنقاذ شعبة كما فعل”

وما أدارك ما حمد!

حمد من جعل الفيل السعودي يترنح ويتخبط من سياساته! والتي حولت الفيل إلى فأر يرى إنجازات حمد في قطر وآثرها على شعبة بينما المواطن السعودي يسكن الخرائب ويعاني إرتفاع البنزين ويرى شبوك الأمراء وهو يعاني ذل الإيجار في وطنة!من أراد تحدي حمد علية بإنقاذ شعبة كما فعل H — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) July 15, 2019

بينما قال “يحيي بن علي”:” الله يطول بعمره سمو الامير الوالد حمد بن خليفه راعي العليا خلاكم مثل العجايز ماغير تدعون وتصايحون “

ههههههههههههههههه الله يطول بعمره سمو الامير الوالد حمد بن خليفه راعي العليا خلاكم مثل العجايز ماغير تدعون وتصايحون 😂😂 — يحيـىٰ بـَن علـَي (@ya7yaalkorbi) July 15, 2019

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.