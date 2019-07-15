فجر السعيد تستهزئ بناصر الدويلة وتصفه بـ”الولد”.. تغريداته عن “الإخوان” أثارت جنونها

أثارت تغريدات السياسي الكويتي البارز والبرلماني السابق ناصر الدويلة التي دافع فيها عن جماعة الإخوان، جنون الكاتبة والإعلامية الكويتية الموالية للسعودية والإمارات فجر السعيد فخرجت تهاجمه وتسبه.

وخاطبت “السعيد” في تغريدتها الصبيانية التي رصدتها (وطن) الدويلة بـ”الولد” وقالت:”ياجماعه اقروا عليه الولد فيه شي مو طبيعي”

ياجماعه اقروا عليه الولد فيه شي مو طبيعي 🙈 https://t.co/Tc7Vf1vWEu — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 15, 2019

وتابعت ساخرة في تغريدة أخرى:”بوعلي الله يطولي بعمرك خل الأهل يقيسون راسك اخاف فيك #فري”

بوعلي الله يطولي بعمرك خل الأهل يقيسون راسك اخاف فيك #فري https://t.co/HVqkUq1KaJ — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 15, 2019

وحذر السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، اليوم، من إسرائيل معتبراً إياها الخطر الحقيقي على الخليج وعلى الكويت “خاصة”.

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” ستهدم الصهيونية العالمية دول الخليج واحدة تلو الاخرى ولن تقف الا في راس السالمية لذلك على الشعب الكويتي ان ينتبه الى ادوات اسرائيل في المنطقة ويتفهم متطلبات الامن الوطني واهم تلك المتطلبات منع تفكك دول الخليج وتوعية الشعوب”.

وزاد الدويلة قائلاً :” تسعى الصهيونية العالمية الى تصفية روح الجهاد في الامة لذلك وضعت نصب اعينها شيطنة جماعة الاخوان المسلمين وجعلت مصر راس حربتها وتسللت هذه الشيطنة الى بعض دول الخليج التي جعلت اسرائيل صديق والاخوان عدو وهذه هي السياسة الأمريكية التي تحدث عنها د عبدالله النفيسي عام ٩٩ فانتبهوا يا عرب “.

وقال إن جماعة الاخوان المسلمين وقفت طوال تسعين عاما ضد الصهيونية العالمية و حاربت تغريب المجتمعات الإسلامية ورفعت شعار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و حاربت الفساد في الارض فكانت النور و النبراس للشعوب للتمسك بدينها و عقيدتها و محاربة الفساد في الارض و مقاومة الصهاينة العرب و اليهود.

وخلص قائلاً :” تاريخ جماعة الاخوان المسلمين تاريخ مشرف ومشهور لكن الدعاية والشيطنه لهم تقودها اجهزة مخابرات متمرسه في توجيه الرأي العام لكن كما قال الله تعالى عن ابليس “إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (99) إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون” وهنا يتمايز الايمان.

يذكر أن الكويت، سلمت إلى السلطات المصرية مطلوبين من جماعة الاخوان المسلمين اتهمتهم بإدارة خلية إرهابية في الكويت بعد اعتقالهم الجمعة الماضية، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة ضد الحكومة الكويتية.