غادة عويس تكشف حقيقة استقالتها من قناة “الجزيرة” بعد التطاول عليها وزملائها

نفت الإعلامية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، الشائعات التي انتشرت عن استقالتها من القناة القطرية بسبب تغريدة تهكمية نشرتها قبل يومين.

وكانت “عويس” سخرت في تغريدة لها من هجوم وزير الإعلام البحريني على موظفي الجزيرة وسبهم ووصفهم بالمرتزقة.

وقالت:”وزير الإعلام البحريني في تصريح خطير جدا جدا جدا يُرعب فيه أعداء الوطن! لا يفوتكم متابعة آخر صيحات الرجولة والذكاء عند القيادات البحرينية! أحرجني بصراحة وأفكّر بالاستقالة من الجزيرة”

وزير الإعلام البحريني في تصريح خطير جدا جدا جدا يُرعب فيه أعداء الوطن! لا يفوتكم متابعة آخر صيحات الرجولة والذكاء عند القيادات البحرينية! أحرجني بصراحة وأفكّر بالاستقالة من الجزيرة!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/OAxPHB2Jnp — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 13, 2019

ودفعت هذه التغريدة الكثير من الذباب الإلكتروني وعدد من المواقع التابعة لإعلام الحصار، لنشر هذه الشائعات بشأن استقالة عويس.

لتوضح مذيعة الجزيرة في تغريدة جديدة لها اليوم رصدتها (وطن):”بعض المواقع بنت على هذه التغريدة مقالات وكتبت عنواناً عن استقالة غادة عويس من الجزيرة! يا جماعة أنا غير مستقيلة بعد وكان اعلاني عن الاستقالة تهكّماً على تصريح وزير الإعلام البحريني الفيلسوف الذي شتم موظفي الجزيرة قائلا انهم مرتزقة يؤمنون بأجورهم !”

بعض المواقع بنت على هذه التغريدة مقالات وكتبت عنواناً عن استقالة غادة عويس من الجزيرة! يا جماعة أنا غير مستقيلة بعد وكان اعلاني عن الاستقالة تهكّماً على تصريح وزير الإعلام البحريني الفيلسوف الذي شتم موظفي الجزيرة قائلا انهم مرتزقة يؤمنون بأجورهم ! https://t.co/JDvm2FN1wB — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 15, 2019

وتنشط منذ مدة حسابات الذباب الإلكتروني وقنوات إعلام الحصار في مهاجمة مذيعي الجزيرة وشيطنتهم، وعلى رأسهم جمال ريان وغادة عويس نظرا لتغريداتهم المزعجة لقادة الحصار وفضحهم سياسات السعودية والإمارات.