شاهين السليطي
شاهين السليطي
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شاهين السليطي يرد على تطاول “برميل البحرين” على قطر ويوجه سؤالا محرجا للملك حمد بن عيسى

كتب خاص "وطن"
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رد العميد السابق بالمخابرات القطرية ، على تطاول وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد على ووصفها بالدولة “المارقة” عقب عرض قناة “” لوثائقي “” الذي كشف فضائح جديدة لنظام الحكم بالبحرين تكشف لأول مرة.

وكان الوزير الشهير بين متابعيه بلقب “” خرج يهاجم قطر ويصفها بـ “الدولة المارقة ومصدر الشر داخل البيت الخليجي”.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”الدولة المارقة التي وجهت سلاحها وأموالها و إعلامها ضد مجلس التعاون ودولة باتت هي مصدر الشر و الخطر الأشد داخل البيت الخليجي”.

ليرد عليه “السليطي” بأنه إذا كانت هناك دولة مارقة حقا فهي البحرين، حيث مزقت نسيجها الاجتماعي بزرع الفتنة الطائفية ومارست الارهاب بالتعاون مع منظمات ارهابية ضد شعبها وكانت تتصدر الغدر والخيانة ضد قطر في مؤامرة 96 و 2017 وأقامت ندوات ومؤتمرات تهاجم قطر.

وتابع مشيرا لاشتراك الملك البحريني حمد بن عيسى في محاولة قلب نظام الحكم في قطر عام 1996:”إسأل الملك الذي تولى التوجيه مباشرة لهذه الاعمال”

وكانت قد بثت الجزيرة برنامج “ما خفي أعظم”، الأحد، وتضمن اتهامات للبحرين بالتعامل مع عناصر تنظيم القاعدة من أجل القيام بعمليات اغتيال وتخريب.

وكشف البرنامج مخططا سريا نسّقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات في تنظيم القاعدة لاستهداف معارضين بحرينيين، وأوضح أن المخابرات البحرينية جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وأشار البرنامج إلى أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين آل خليفة، كما ذكر أن قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.

وأضاف “” أن ملك البحرين تدخّل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن قائد خلية الاغتيال محمد صالح.

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